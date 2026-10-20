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    Елена Антипина
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    НАСА разгадало странную тайну, скрытую внутри валунов астероида Бенну

    Опубликовано:

    Космос
    Космос. Фото: Rick Kern/Getty Images

    Анализ образцов с астероида Бенну показал, что его огромные валуны пронизаны микротрещинами. Именно они объясняют аномально быстрое остывание породы, пишет ScienceDaily.

    Ученые НАСА совместно с исследователями из Аризонского университета раскрыли загадку астероида Бенну, которая озадачивала астрономов с 2018 года. Тогда космический аппарат "Осирис-Рекс" (OSIRIS-REx) обнаружил, что поверхность небесного тела покрыта гигантскими валунами, хотя данные телескопов указывали на низкую термическую инерцию — способность быстро нагреваться и остывать, характерную для мелкого песка.

    После доставки образцов Бенну на Землю ученые провели исследование их структуры. Изучение мелких частиц породы с помощью компьютерной томографии и лазерной термографии в Университете Нагои показало, что камни астероида не просто пористые, а буквально пронизаны разветвленной сетью внутренних трещин.

    "Когда "Осирис-Рекс" прибыл к Бенну, мы были поражены — вместо гладких площадок нас встретили сплошные валуны", — отметил руководитель рабочей группы Аризонского университета Эндрю Райан.

    Трещины нарушают теплопроводность монолитного камня. Компьютерное моделирование показало, что разломы внутри валунов заставляют крупную породу отдавать тепло так же быстро, как это делает пыль или мелкий гравий.

    "Внутренние трещины оказались тем самым недостающим кусочком мозаики", — подчеркнул Райан.

    Соавтор работы из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса Рон Баллоуз добавил, что это открытие поможет астрономам точнее интерпретировать данные телескопов при исследовании других астероидов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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    НАСА разгадало странную тайну, скрытую внутри валунов астероида Бенну

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