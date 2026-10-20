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    Елена Антипина
    Шеф-редактор

    Ученые выяснили, способны ли каракатицы гипнотизировать жертву

    Опубликовано:

    Каракатица
    Каракатица. Фото: Martin Bertrand / Hans Lucas / AFP via Getty Images

    Ученые выяснили, способны ли каракатицы гипнотизировать добычу переливами кожи или яркие световые шоу нужны им для отвлечения внимания, пишет Live Science.

    Каракатицы — известные мастера маскировки. Во время охоты они создают на своей коже быстрые волны цвета. При приближении к потенциальной жертве эти морские хищники задействуют светоотражающие пигментные клетки — иридофоры, лейкофоры и хроматофоры. Они сжимаются и расширяются за миллисекунды, формируя меняющиеся узоры.

    Некоторые предполагают, что подобный трюк способна ввести жертву в транс, однако исследователи сомневаются в таком объяснении. Как отметил руководитель лаборатории головоногих моллюсков в Колумбийском университете Коннор Гиббонс, гипноз считается специфическим психологическим состоянием человека, а данных о возможности его применения к рыбам крайне мало.

    Ученые предлагают другие объяснения световому шоу. По мнению Гиббонса, бегущие по телу цветовые волны размывают контуры хищника, делая его менее заметным. Жертва перестает воспринимать каракатицу как опасность. Руководитель отдела изучения головоногих в Морской биологической лаборатории в Вудс-Холе Брет Грассе считает, что стробоскопическая окраска служит для отвлечения внимания и визуального уменьшения габаритов моллюска.

    Подобравшись достаточно близко, каракатица выстреливает двумя длинными ловчими щупальцами из мешочков около рта. Процесс напоминает движение языка хамелеона. Затем хищник подтягивает жертву, пробивает ее хитиновым клювом и вводит яд, что позволяет экономить энергию при охоте. До сих пор остается не до конца понятным, как именно моллюск управляет этим процессом.

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    Ученые выяснили, способны ли каракатицы гипнотизировать жертву

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