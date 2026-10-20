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    Елена Антипина
    Шеф-редактор

    В России нашли пекарную лопату XI века с вырезанным игровым полем

    Опубликовано:

    Лопатка
    Лопатка. Фото: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

    В Новгородской области археологи нашли фрагмент дубовой лопаты для хлеба XI века. На ее обратной стороне вырезано поле для древней логической игры, пишет Live Science.

    Археологи извлекли уникальный деревянный артефакт XI века на раскопках в центре Старой Руссы. Ученые обнаружили дубовый фрагмент пекарной лопаты размером 30 на 40 сантиметров. На обратной стороне инструмента оказались вырезаны три вложенных друг в друга квадрата. Это поле для древней игры, известной как "мельница".

    "Мы обнаружили фрагмент довольно крупной лопаты", — рассказал директор Центра археологических исследований Новгородского государственного университета Сергей Торопов. По его словам, инструмент использовался для сажания хлеба в печь, а на обороте была вырезана игровое поле.

    Игра была крайне популярна в средневековой Европе и Азии. Для нее требовалось доска и по девять фишек у каждого из двух игроков. Цель заключалась в том, чтобы выстроить три фишки в ряд и снять фигуру соперника. Исследователи пока не установили, совмещал ли инструмент две функции сразу или его превратили в игровую доску уже после поломки.

    "В любой момент можно было разметить доску на плоской поверхности, найти подходящие фишки — например, мелкие камни под ногами — и скоротать время", — отметил Торопов. Подобные предметы встречались на памятниках Руси IX века, однако находка такой сохранности из Старой Руссы является практически уникальной.

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    В России нашли пекарную лопату XI века с вырезанным игровым полем

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