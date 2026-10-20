Археологи обнаружили древнейшее жилище в Западном полушарии на стоянке возрастом 13 800 лет на Аляске

Ученые раскопали на стоянке в Берингии древнее жилище, каменные орудия и вероятные останки первых собак, пишет Live Science.

На археологическом объекте Shégˊ Xdaltthˊíˊ ("Они были там" на языке атабасков), расположенном в 55 километрах к юго-востоку от Фэрбанкса на Аляске, исследователи сделали серию важнейших открытий. Команда ученых под руководством первого автора исследования Келли Граф из Канзасского университета опубликовала результаты раскопок древнейшего лагеря Берингии в журнале Science Advances. Выяснилось, что первые жители континента регулярно использовали эту территорию на протяжении тысячи лет.

В ходе раскопок слоя возрастом 13 800 лет археологи обнаружили очаг, яму и след от деревянного столба, составлявшие древнейшую палаточную конструкцию или навес. Это жилище признано потенциально самым ранним подобным объектом в Северной Америке. Рядом находилась земляная печь с древесным углем и костями животных для приготовления пищи на большую семью. По словам Келли Граф, обнаружение полноценного базового лагеря с десятками тысяч артефактов стало полным сюрпризом для исследователей, ожидавших увидеть лишь следы временной стоянки охотников.

На месте поселения археологи нашли каменные орудия труда, костяные иглы, подвеску из рога и следы использования древнейших собак в Америке. Находки подтверждают культурные связи через Берингийский перешеек и демонстрируют, что предки коренных американцев хорошо освоили местную среду. В исследовании также участвовали соавторы работы из различных научных институтов США.

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