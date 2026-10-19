Соседи четыре года спорили из-за 48 сантиметров земли и дошли до суда

Жительница Лондона проиграла трехлетний земельный спор из-за полуметрового участка, на котором соседи построили пристройку, пишет The Times of India.

Британка приобрела дом с участком в 2021 году за 600 тысяч фунтов стерлингов. Спустя год после покупки женщина провела геодезическую съемку и заявила, что соседская кухня-столовая вылезает за пределы ее территории на 48 сантиметров. Собственница потребует снести пристройку или выплатить компенсацию, однако соседи отказались уступать спорную полосу земли.

Разбирательство затянулось на три года и дошло до Земельного трибунала. Истица доказывала, что соседи незаконно захватили часть ее владений при строительстве, а те настаивали, что границы участка были сформированы исторически еще несколько десятилетий назад предыдущими владельцами.

Суд встал на сторону ответчиков и признал спорный отрезок их собственностью. Судья указал, что при покупке недвижимости истица видела фактические границы и размеры дома, а спорная пристройка стояла на своем месте задолго до сделки.

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