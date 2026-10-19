Британцы собрали деньги на спасение паба, закрытого в 2013 году

Жители английской деревни Эштон-Хейс собрали 311 250 фунтов стерлингов, чтобы выкупить заброшенный паб Golden Lion, простоявший закрытым 12 лет, пишет The Times of India.

Паб Golden Lion прекратил работу еще в январе 2013 года. Чтобы спасти историческое здание от застройки и сноса, местные жители объединились в инициативную группу и добились для заведения особого статуса объекта общинной ценности. Это дало людям законное право выкупить объект в собственность сообщества.

Оформив специальную организацию, сельчане запустили продажу краудфандинговых акций и заручились государственной поддержкой. К началу 2025 года им удалось привлечь более 311 тысяч фунтов стерлингов от частных инвесторов и получить гранты на сумму 360 тысяч фунтов.

Само здание обошлось обществу в 342 тысячи фунтов, а остальные средства направили на сложный капитальный ремонт: в заведении полностью перекрыли крышу, восстановили несущие конструкции, обновили инженерные сети и заново оформили интерьеры.

Обновленный паб открыл двери для гостей в августе 2025 года. Сельчане передали управление заведением опытному управляющему, оставив само здание в собственности общины, в которую уже вошли более 400 жителей. Позже проект спасения старинного паба получил официальное признание и награду на британском конкурсе Pub Saving Awards.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.