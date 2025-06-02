Футбол, драка и сериалы: чем запомнился YouTube казахстанцам в мае

В мае казахстанцы чаще всего смотрели видео о футболе, новостные сюжеты, популярные шоу и сериалы. В подборке NUR.KZ - самые просматриваемые ролики месяца на YouTube.

Новостные

За секс на пляже в Карагандинской области наказали арестом и штрафом / Жаңалықтар - Новости // КТК

В Темиртау судили пару, которая занималась сексом на местном водохранилище. Зрителями сцены для взрослых стали десятки отдыхающих, в том числе дети. Сюжет посмотрели 300 937 раз.

Информбюро 06.05.2025 ТОЛЫҚ ШЫҒАРЫЛЫМ! / Информбюро 31

Свежий выпуск новостей, одним из главных сюжетов которого стало дело об убийстве Шерзата Полата, стал одним из лидеров в мае 2025 года. Выпуск набрал 287 381 просмотр.

Интер – Барселона | Футбол | УЕФА Чемпиондар Лигасы | 1/2 | Шолу | Обзор / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Традиционно без футбола не обходится ни один рейтинг. Очередной матч "Интера" и "Барселоны" собрал 263 835 просмотров.

Шерзат ісі: тергеу жүргізген полиция қызметкері сотта жауап берді / Khabar NEWS

Не меньше следят казахстанцы и за делом об убийстве Шерзата Полата. Видео из суда собрало 242 043 просмотра.

На алматинском Арбате произошла массовая драка | 22.05.2025 / Седьмой канал | NEWS

Драка, произошедшая на алматинском Арбате, попала в новостной выпуск телеканала. Эти и другие новости "Седьмого канала" посмотрели 187 460 раз.

Развлекательные

Дубайда кездескен үш жан! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

Новый выпуск шоу QosLike зрители не обошли стороной - он набрал 370 090 просмотров.

ТӘТТІ ЖҰПТЫҢ ТАНЫСТЫҒЫ ТОҚТАДЫ! Сезім Бағы! 13.05.25 / Сезім Бағы / Сезим Багы / Sezim Bagy

Очередной выпуск шоу "Сезім Бағы" собрал 260 090 просмотров.

Астарлы ақиқат: Жыныңды шығарамын / KTK TV

Бывший охранник мечети стал целителем, борющимся со сверхъестественными силами. Редакция "Астарлы ақиқат" разбиралась, кто этот целитель. Видео набрало 106 516 просмотров.

"КӨЗАЙЫМ". Телехикая. 1-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Новый сериал " Көзайым", не успев выйти на экраны, уже покорил зрителей. Первая серия собрала 104 998 просмотров.

Шәмші Қалдаяқовтың ән кеші | Концерт / KhabarTV_MUSIC

Вечер песни Шамши Калдаякова - уникальное культурное мероприятие, посвященное творчеству выдающегося композитора. Видео набрало 147 604 просмотра.