Футбол, драка и сериалы: чем запомнился YouTube казахстанцам в мае
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В мае казахстанцы чаще всего смотрели видео о футболе, новостные сюжеты, популярные шоу и сериалы. В подборке NUR.KZ - самые просматриваемые ролики месяца на YouTube.
Новостные
За секс на пляже в Карагандинской области наказали арестом и штрафом / Жаңалықтар - Новости // КТК
В Темиртау судили пару, которая занималась сексом на местном водохранилище. Зрителями сцены для взрослых стали десятки отдыхающих, в том числе дети. Сюжет посмотрели 300 937 раз.
Информбюро 06.05.2025 ТОЛЫҚ ШЫҒАРЫЛЫМ! / Информбюро 31
Свежий выпуск новостей, одним из главных сюжетов которого стало дело об убийстве Шерзата Полата, стал одним из лидеров в мае 2025 года. Выпуск набрал 287 381 просмотр.
Интер – Барселона | Футбол | УЕФА Чемпиондар Лигасы | 1/2 | Шолу | Обзор / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV
Традиционно без футбола не обходится ни один рейтинг. Очередной матч "Интера" и "Барселоны" собрал 263 835 просмотров.
Шерзат ісі: тергеу жүргізген полиция қызметкері сотта жауап берді / Khabar NEWS
Не меньше следят казахстанцы и за делом об убийстве Шерзата Полата. Видео из суда собрало 242 043 просмотра.
На алматинском Арбате произошла массовая драка | 22.05.2025 / Седьмой канал | NEWS
Драка, произошедшая на алматинском Арбате, попала в новостной выпуск телеканала. Эти и другие новости "Седьмого канала" посмотрели 187 460 раз.
Развлекательные
Дубайда кездескен үш жан! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық
Новый выпуск шоу QosLike зрители не обошли стороной - он набрал 370 090 просмотров.
ТӘТТІ ЖҰПТЫҢ ТАНЫСТЫҒЫ ТОҚТАДЫ! Сезім Бағы! 13.05.25 / Сезім Бағы / Сезим Багы / Sezim Bagy
Очередной выпуск шоу "Сезім Бағы" собрал 260 090 просмотров.
Астарлы ақиқат: Жыныңды шығарамын / KTK TV
Бывший охранник мечети стал целителем, борющимся со сверхъестественными силами. Редакция "Астарлы ақиқат" разбиралась, кто этот целитель. Видео набрало 106 516 просмотров.
"КӨЗАЙЫМ". Телехикая. 1-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы
Новый сериал " Көзайым", не успев выйти на экраны, уже покорил зрителей. Первая серия собрала 104 998 просмотров.
Шәмші Қалдаяқовтың ән кеші | Концерт / KhabarTV_MUSIC
Вечер песни Шамши Калдаякова - уникальное культурное мероприятие, посвященное творчеству выдающегося композитора. Видео набрало 147 604 просмотра.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2251392-futbol-draka-i-serialy-chem-zapomnilsya-youtube-kazahstancam-v-mae/