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Футбол, драка и сериалы: чем запомнился YouTube казахстанцам в мае

Опубликовано:

Ноутбук с приложением
Приложение YouTube на ноутбуке: Unsplash/NordWood Themes

В мае казахстанцы чаще всего смотрели видео о футболе, новостные сюжеты, популярные шоу и сериалы. В подборке NUR.KZ - самые просматриваемые ролики месяца на YouTube.

Новостные

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В Темиртау судили пару, которая занималась сексом на местном водохранилище. Зрителями сцены для взрослых стали десятки отдыхающих, в том числе дети. Сюжет посмотрели 300 937 раз.

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Интер – Барселона | Футбол | УЕФА Чемпиондар Лигасы | 1/2 | Шолу | Обзор / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Традиционно без футбола не обходится ни один рейтинг. Очередной матч "Интера" и "Барселоны" собрал 263 835 просмотров.

Шерзат ісі: тергеу жүргізген полиция қызметкері сотта жауап берді / Khabar NEWS

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Развлекательные

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Вечер песни Шамши Калдаякова - уникальное культурное мероприятие, посвященное творчеству выдающегося композитора. Видео набрало 147 604 просмотра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2251392-futbol-draka-i-serialy-chem-zapomnilsya-youtube-kazahstancam-v-mae/