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"Батырларға тағзым": Седьмой канал запускает специальный проект ко Дню Победы

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"Батырларға тағзым"
"Батырларға тағзым". Фото: 7 канал

К 80-летию Великой Отечественной войны Седьмой канал реализует масштабную инициативу "Батырларға тағзым" - в знак уважения и благодарности казахстанским ветеранам.

8 и 9 мая в эфире телеканала на протяжении всего дня будут транслироваться фотографии фронтовиков. Проект выходит в непрерывном режиме, особенно, в прайм-тайм, когда телеканал показывает наиболее рейтинговые программы. Таким образом, память о героях будет донесена до широкой аудитории, включая молодое поколение.

В эти дни телеканал полностью отказывается от размещения графики в нижней части экрана — рекламные и промо-элементы уступают место ветеранам.

"Каждое лицо на экране — напоминание о том, насколько мир является важной ценностью", — отметили в пресс-службе Седьмого канала.

Проект "Батырларға тағзым" — это не только жест уважения, но и напоминание о том, что мир без войны начинается с памяти и благодарности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2243142-batyrlar-a-ta-zym-sedmoy-kanal-zapuskaet-specialnyy-proekt-ko-dnyu-pobedy/