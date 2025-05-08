"Батырларға тағзым": Седьмой канал запускает специальный проект ко Дню Победы

К 80-летию Великой Отечественной войны Седьмой канал реализует масштабную инициативу "Батырларға тағзым" - в знак уважения и благодарности казахстанским ветеранам.

8 и 9 мая в эфире телеканала на протяжении всего дня будут транслироваться фотографии фронтовиков. Проект выходит в непрерывном режиме, особенно, в прайм-тайм, когда телеканал показывает наиболее рейтинговые программы. Таким образом, память о героях будет донесена до широкой аудитории, включая молодое поколение.

В эти дни телеканал полностью отказывается от размещения графики в нижней части экрана — рекламные и промо-элементы уступают место ветеранам.

"Каждое лицо на экране — напоминание о том, насколько мир является важной ценностью", — отметили в пресс-службе Седьмого канала.

Проект "Батырларға тағзым" — это не только жест уважения, но и напоминание о том, что мир без войны начинается с памяти и благодарности.