Ученые "воскресили" вид волков, вымерший более 12 тысяч лет назад (видео)

Ученые-биотехнологи из США возродили вымерший более 12 тыс. лет назад вид волков, с помощью древней ДНК получив двух самцов и одну самку с признаками этого вида, передает The New York Times.

В 2021 году группе ученых биотехнологической компании Colossal Biosciences удалось извлечь ДНК из окаменелостей ужасных волков (dire wolves) , которые вымерли более 12 000 лет назад и получили широкую известность благодаря сериалу "Игра престолов".

Исследователи Colossal Biosciences отредактировали 20 генов серых волков, чтобы наделить животных ключевыми чертами ужасных волков. Затем они создали эмбрионы из отредактированных клеток серых волков, имплантировали их суррогатным матерям-собакам и ждали, пока те родят.

В результате появились три здоровых волка - два самца, которым сейчас 6 месяцев, и одна самка (ей сейчас 2 месяца), названные Ромул, Рем и Кхалиси, - которые обладают некоторыми чертами ужасных волков.

Бет Шапиро, главный научный сотрудник Colossal, описала волчат как первый успешный случай воскрешения. "Мы создаем функциональные копии чего-то, что когда-то было живым", - сказала она в интервью.

Выведенные учеными волки останутся в неволе. Но разработанная компанией технология может потенциально помочь сохранить виды, которые еще не вымерли, например, находящихся под угрозой исчезновения красных волков, отмечают авторы статьи.

Напомним, в 2023 году Умер Иэн Уилмут, создатель клонированной овцы Долли. Почему его открытие - одно из важнейших в ХХ веке, писала Русская служба Би-би-си.

Также ранее сообщалось, что американка спустя несколько лет клонировала свою кошку, которая скончалась в 2017 году после несчастного случая. Новый питомец внешне ничем не отличается от своей предшественницы.