Американка клонировала умершую в 2017 году любимую кошку

Клонированная кошка Белль. Фото: Washington Post/Kelly Anderson

Американка спустя несколько лет клонировала свою кошку, которая скончалась в 2017 году после несчастного случая. Новый питомец внешне ничем не отличается от своей предшественницы, передает The Washington Post.

Пятилетняя Чаи умерла в 2017 году, когда случайно проглотила кусочек обертки, который застрял в ее кишечнике.

Ее хозяйка Келли Андерсон из Остина думала, что любимого питомца уже не вернуть. Но внезапно вспомнила о разговоре со своей знакомой. Та утверждала, что в Техасе есть компания, занимающаяся клонированием животных.

Келли с кошкой Белль. Фото: Washington Post/Kelly Anderson

Спустя несколько лет на свет появилась точная копия Чаи. Ее назвали Белль.

Как отмечает Андерсон, кошка имеет такие же повадки и привычки, какие были у ее предшественницы.

Профессор Университета Иллинойса Ко ЧеМен говорит, что первым делом в процессе клонирования извлекаются образцы клетки умершего животного. Из клетки извлекают ДНК и помещают в яйцеклетку другого животного донора.

Затем яйцеклетка помещается в смесь с питательными веществами. Ее держат там до тех пор, пока она не преобразуется в полноценный эмбрион для последующей имплантации его суррогатной матери.

Проблема состоит в том, что не всегда эта беременность заканчивается благополучно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1964628-amerikanka-klonirovala-umershuyu-v-2017-godu-lyubimuyu-koshku/