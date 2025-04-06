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Самая сексуальная дальнобойщица в мире села за руль в топе с глубоким декольте

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Самая сексуальная дальнобойщица в мире Милена Гонсалес
Милена Гонсалез. Фото: instagram.com/milena08gonzalez

Водитель грузовика и блогер Милена Гонсалес, которую называют самой сексуальной дальнобойщицей в мире, опубликовала новые снимки в облегающем кожаном костюме, передает NUR.KZ.

Милена Гонсалес опубликовала серию постов на своей странице в Instagram, для которых позировала у фур и в салоне в облегающем кожаном костюме черного цвета. Для фотографий Гонсалес надела кроп-топ на бретелях и с глубоким декольте и мини-юбку.

Свой образ Милена дополнила кепкой черного цвета, солнцезащитными очками и кроссовками белого цвета. Позже Гонсалес снялась в похожем наряде уже внутри салона.

Сейчас на автоледи подписаны более полумиллиона человек, многие из которых оставили положительные комментарии под последними публикациями.

"Люблю тебя", "Милена, какая вы замечательная женщина, в тебе все сияет, ты прекрасна и благословенна", "Прекрасная", - написали подписчики.

Отметим, что Милену часто называют самой сексуальной дальнобойщицей в мире. Как пишет портал The Sun, Милена Гонсалес получила такой статус, хотя она является матерью пятерых детей, которая проводит свое время на дороге, занимаясь доставкой в ​​различные компании в своей стране, Коста-Рике.

По данным издания, 35-летняя женщина приобрела армию поклонников благодаря своей красоте, у нее несколько миллионов подписчиков в TikTok, которые любят наблюдать за ее передвижением по всей стране.

Милену критиковали в сети за демонстрацию своей фигуры, но она в ответ заявила, что "любит то, что делает".

"На ее фирменном зеленом грузовике даже написано ее имя, и его узнают по всей стране. В результате местные СМИ окрестили ее самым горячим водителем грузовика в мире", - пишет издание.

Известно, что Гонсалес занимается перевозками с февраля 2021 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2233050-samaya-seksualnaya-dalnoboyshchica-v-mire-sela-za-rul-v-tope-s-glubokim-dekolte/