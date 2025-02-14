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Новости русской службы Би-би-си

"Меня выплюнули". Чилиец побывал в пасти у кита, но выбрался оттуда невредимым

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кит
Синий кит. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эта сцена вполне могла бы войти в остросюжетный голливудский боевик, но произошла на самом деле: житель Чили несколько секунд провел в пасти горбатого кита, остался в живых — и теперь считает, что морское млекопитающее просто хотело с ним познакомиться.

В минувшую субботу чилиец Адриан Симанкас решил поплавать на своей байдарке в Магеллановом проливе около города Пунта-Аренас на юге Чили.

Неожиданно 23-летний мужчина почувствовал удар по спине, после которого его подняло в воздух. Адриан закрыл глаза, а когда открыл их снова, то понял, что находится внутри кита.

«Я почувствовал слизистую оболочку, которая касалась моего лица. В этот момент я закрыл глаза, ожидая удара, но мне показалось, что меня перевернуло, а не ударило, и я лег навзничь», — рассказал 23-летний венесуэлец в интервью BBC Mundo — испаноязычной службе Би-би-си.

«Я решил, что он меня съел и проглотил. Я, конечно, решил, что это может быть косатка. Мы как раз только что говорили о таких китах. Но когда меня выплюнули, я понял, что этот кит просто был любопытным, хотел пообщаться», — добавил он.

Находившийся рядом с ним 49-летний отец Делл Симанкас не мог понять, что происходит.

«Я посмотрел вокруг и не увидел Адриана. Тут я начал беспокоиться. И заметил нечто, какое-то тело. Я сразу же определил, что это, скорее всего, кит из-за его размеров», — рассказывает отец Адриана.

После нескольких секунд в пасти Адриан оказался на поверхности воды.

«Сначала, когда я решил, что умер, конечно, мне было очень страшно. Потому что я подумал — нет, теперь я уже ничего не смогу сделать. Но когда я выбрался и всплыл, то стал бояться, что с отцом тоже что-то случится», — вспоминает Адриан.

Адриан был полностью дезориентирован и напуган после того, как кит выплюнул его, поэтому его отец призвал сына сохранять спокойствие и плыть к нему.

Происходящее попало на камеру, которую Делл Симанкас прикрепил к неподвижной корме байдарки.

Семья Симанкас приехала в Чили более семи лет назад из венесуэльского штата Амазонас, чтобы улучшить качество жизни.

Но они и представить себе не могли, что им удастся пережить такой опыт общения с китом. «Это была встреча с дикой природой в регионе на краю света», — говорит Адриан.

По словам экспертов, горбатый кит просто не мог проглотить чилийца, поскольку у этого вида китообразных маленькое горло.

«Похоже, что байдарка находилась непосредственно в зоне, где питался кит, — сказала AFP морской биолог Мария Хосе Перес из Чилийского университета.

Именно поэтому видно, как он «всплывает на поверхность боком, с открытым ртом».

«Такие случаи очень редки и происходят рядом с бесшумными плавсредствами, такими как байдарки», — добавила биолог, пояснив, что кит, вероятно, просто не заметил маленькую лодку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2220962-menya-vyplyunuli-chiliec-pobyval-v-pasti-u-kita-no-vybralsya-ottuda-nevredimym/

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