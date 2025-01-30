Штрафы, мошенники, музыка: что интересовало казахстанцев на YouTube в январе 2025 года

Первый месяц года ознаменовался множеством событий, которые попали на видео в YouTube. Мы собирали топ-10 роликов, которые казахстанцы в январе смотрели больше всего, передает NUR.KZ.

Новостные

Авиакатастрофа близ Актау: завершился анализ черных ящиков самолета / Khabar NEWS

В конце 2024 года мир потрясла авиакатастрофа, произошедшая в Актау. Вскоре был проведен анализ черных ящиков самолета азербайджанских авиалиний. Материал анализировали следователи из Бразилии, а также специалисты из Азербайджана и России. Все данные отправили в Казахстан, так как наша страна отвечает за расследование уголовного дела. Видеосюжет набрал 388 086 просмотров.

Кровавая ночь в Астане: Конфликт из-за онлайн-игры / Седьмой канал | NEWS

Новостной выпуск, который включает несколько сюжетов, включая дело о нанесении ударов ребенку воспитательницей в Атырау, подорожание картофеля и убийство в Астане и многое другое, набрал 238 741 просмотр.

Учитель математики из ЗКО в 93 года стала звездой соцсетей / Телеканал 24kz

Учитель из Западно-Казахстанской области восхитила пользователей социальных сетей, благодаря видео, которое выложили ее ученики. На встрече выпускников спустя 40 лет после окончания школы 93-летняя Набия Тлепбергенова провела для них урок математики. Сюжет набрал 196 155 просмотров.

Штрафы за прогрев машин дольше 5 минут обернутся экологическими проблемами – общественники / Жаңалықтар - Новости // КТК

На севере страны возмущаются общественники - они заявили, что штрафы за прогрев машин обернутся экологическими проблемами. Местные экологи уверены: пятиминутный лимит, явно недостаточный для северных морозов, заставит людей переоборудовать авто. Видео набрало 169 814 просмотров.

Мошенники придумали новый способ обмана, связанный с запретом на кредиты / Информбюро 31

Мошенники придумали новый способ обмана - они звонят, представляясь сотрудниками банка, и предлагают подключить услугу "добровольного запрета на выдачу кредитов". Однако, используя фишинговую ссылку, они похищают данные граждан. Видеосюжет набрал 130 417 просмотров.

Развлекательные

ӨНЕР ҚЫРАНДАРЫ 2025 | ОТБАСЫЛЫҚ КОНЦЕРТ / ONER KYRANDARY

Семейный концерт театра "Өнер қырандары", вышедший уже в новом году, посмотрели на YouTube 3 690 090 раз.

Диана Исмаил – «Қинамашы жүректі» / COVER SHOW 4 / КАВЕР ШОУ 4 / Khabar TV

Выступление Дианы Исмаил с песней «Қинамашы жүректі» набрало 690 265 просмотров.

Жаңа қатысушы Айгүлдің ЭКС күйеуі Асылжан! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Видео набрало 575 786 просмотров.

"Сен 18 едің" - Нұрболат Абдуллин | Жақсылықпен кел, Жаңа жыл - 2025! / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Видео выступления Нурболата Абдуллина с песней "Сен 18 едің" набрало 405 471 просмотр.

АЙСАЖАН ДИКОҒА ҮМІТКЕР БОЛЫП КЕЛДІ. Сезім Бағы! / Sezim Bagy

Очередной выпуск реалити шоу набрал 373 631 просмотр.