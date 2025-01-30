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Штрафы, мошенники, музыка: что интересовало казахстанцев на YouTube в январе 2025 года

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Ноутбук с приложением
Приложение YouTube на ноутбуке: Unsplash/NordWood Themes

Первый месяц года ознаменовался множеством событий, которые попали на видео в YouTube. Мы собирали топ-10 роликов, которые казахстанцы в январе смотрели больше всего, передает NUR.KZ.

Новостные

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В конце 2024 года мир потрясла авиакатастрофа, произошедшая в Актау. Вскоре был проведен анализ черных ящиков самолета азербайджанских авиалиний. Материал анализировали следователи из Бразилии, а также специалисты из Азербайджана и России. Все данные отправили в Казахстан, так как наша страна отвечает за расследование уголовного дела. Видеосюжет набрал 388 086 просмотров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2216565-shtrafy-moshenniki-muzyka-chto-interesovalo-kazahstancev-na-youtube-v-yanvare-2025-goda/