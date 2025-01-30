Исследование более 600 видов животных и растений показало, что генетическое разнообразие сократилось во всем мире, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Анализ, проведенный десятками ученых со всего мира, показывает, что срочные меры по сохранению могут остановить или даже обратить вспять потери. Исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило сокращение численности двух третей изученных популяций.

Ученые рассмотрели 882 исследования, в которых анализировались изменения генетического разнообразия у 628 видов животных, растений, грибов и хромистов в период с 1985 по 2019 годы. Они назвали его "самым всеобъемлющим исследованием" изменений генетического разнообразия внутри видов на сегодняшний день.

Руководитель исследования, доцент Сиднейского университета Кэтрин Грюбер, отметила, что внутривидовое разнообразие (различия между особями одного вида) помогает популяциям лучше адаптироваться к изменениям в окружающей среде.