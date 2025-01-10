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2024 год признан самым жарким за всю историю наблюдений

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Люди сидят в тени деревьев
Жаркая погода. Иллюстративное фото: Busa Photography/Getty Images

Ученые сообщили, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, превышая пределы, установленные Парижским соглашением, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По данным ученых из Европейского союза и Великобритании, средняя глобальная температура в 2024 году превысила доиндустриальный уровень на 1,5°C, что официально подтверждено двумя независимыми агентствами.

Европейская климатическая служба "Коперник" зафиксировала рост температуры на 1,6°C, а Метеорологическое бюро Великобритании — на 1,53°C. Эти данные подкрепляют опасения, высказанные ранее, что 2024 год станет важной вехой в истории изменения климата.

21 июля 2024 года был зафиксирован самый жаркий день в истории, однако рекорд продержался лишь до 22 июля. Ученые связывают такие экстремальные показатели с воздействием парниковых газов, увеличивших вероятность тепловых волн в 2,5 раза.

Изменение климата вызвало катастрофические природные явления по всему миру: тайфун Гаэми в Азии и ураганы Хелен и Милтон в США унесли сотни жизней и нанесли значительный ущерб. Наводнения охватили африканский Сахель и юго-восток Испании; засухи затронули юг Италии и бассейн Амазонки; центральная часть Чили пострадала от лесных пожаров, а на севере Индии произошли разрушительные оползни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2210298-2024-god-priznan-samym-zharkim-za-vsyu-istoriyu-nablyudeniy/

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