2024 год признан самым жарким за всю историю наблюдений

Ученые сообщили, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, превышая пределы, установленные Парижским соглашением, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По данным ученых из Европейского союза и Великобритании, средняя глобальная температура в 2024 году превысила доиндустриальный уровень на 1,5°C, что официально подтверждено двумя независимыми агентствами.

Европейская климатическая служба "Коперник" зафиксировала рост температуры на 1,6°C, а Метеорологическое бюро Великобритании — на 1,53°C. Эти данные подкрепляют опасения, высказанные ранее, что 2024 год станет важной вехой в истории изменения климата.

21 июля 2024 года был зафиксирован самый жаркий день в истории, однако рекорд продержался лишь до 22 июля. Ученые связывают такие экстремальные показатели с воздействием парниковых газов, увеличивших вероятность тепловых волн в 2,5 раза.

Изменение климата вызвало катастрофические природные явления по всему миру: тайфун Гаэми в Азии и ураганы Хелен и Милтон в США унесли сотни жизней и нанесли значительный ущерб. Наводнения охватили африканский Сахель и юго-восток Испании; засухи затронули юг Италии и бассейн Амазонки; центральная часть Чили пострадала от лесных пожаров, а на севере Индии произошли разрушительные оползни.