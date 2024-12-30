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Ночь в тренде: эксперты назвали главную тенденцию в сфере туризма на следующий год

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Влюбленная пара наблюдает за северным сиянием
Северное сияние. Иллюстративное фото: Freepik

Ночные путешествия, включая наблюдение за северным сиянием и другими ночными явлениями, станут ключевой тенденцией в сфере туризма в 2025 году, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Аналитики Booking.com назвали ночные экскурсии главным трендом следующего года. По результатам опроса более 27 тысяч путешественников, почти две трети респондентов выразили интерес к поездкам в северные регионы для наблюдения за звездами и северным сиянием.

Компания Wayfairer Travel, специализирующаяся на организации роскошных туров, отметила 25%-ный рост популярности ночных экскурсий за последний год. В топе запросов — наблюдение за северным сиянием в Норвегии и Исландии, ночные дайвинги на Большом Барьерном рифе в Австралии и Красном море в Египте, а также ночные сафари в Замбии и Кении и звездные наблюдения в пустыне Атакама в Чили.

Генеральный директор Wayfairer Travel Джей Стивенс отметил, что так называемый "ноктотуризм" — путешествия после наступления темноты — в 2025 году станет драйвером индустрии, поскольку все больше туристов ищут уникальные ночные впечатления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2206724-noch-v-trende-eksperty-nazvali-glavnuyu-tendenciyu-v-sfere-turizma-na-sleduyushchiy-god/

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