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Ученые: Жизнь в городе с загрязненным воздухом связана с риском развития психических заболеваний

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Выхлопная труба
Загрязнения воздуха. Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Исследование шотландских ученых выявило связь между воздействием загрязненного воздуха и повышенным риском госпитализации из-за психических заболеваний, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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В крупнейшем на сегодняшний день исследовании такого рода приняли участие более 200 тысяч жителей Шотландии. Результаты показали, что увеличение воздействия диоксида азота связано с ростом числа госпитализаций по причине расстройств поведения и психических заболеваний.

Ранее исследования в основном сосредотачивались на физическом здоровье и смертности от длительного воздействия загрязнения воздуха, отмечают авторы. В новом исследовании, напротив, учитывались данные о госпитализациях по психическим и поведенческим причинам, а также по причинам сердечно-сосудистых, респираторных и инфекционных заболеваний.

Возглавившая исследование доктор Мэри Абед Аль Ахад из Университета Сент-Эндрюс подчеркнула, что борьба с загрязнением воздуха и переход на возобновляемые источники энергии могут снизить нагрузку на больницы и улучшить общее состояние здоровья населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2201693-uchenye-zhizn-v-gorode-s-zagryaznennym-vozduhom-svyazana-s-riskom-razvitiya-psihicheskih-zabolevaniy/

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