Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Только навынос: новый формат фаст-фуда тестируют в США

Опубликовано:

Бургеры
Бургеры. Иллюстративное фото: pixabay.com

McDonald's внедряет новый формат точек быстрого питания в США, ориентированный исключительно на работу навынос и доставку заказов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Первая такая точка открылась в Лос-Анджелесе и предназначена для клиентов, которые предпочитают перекусывать на ходу. Заведение не имеет зала для приема пищи или вестибюля, предлагая вместо этого окна выдачи, полосу для автообслуживания и специальные шкафчики McDelivery, которые уже использовались на международных рынках.

Эти шкафчики позволяют курьерам забирать заказы быстрее, минимизируя время ожидания для клиентов.

Новый формат оптимизирован для работы в условиях ограниченного пространства, что не подходит традиционным ресторанам McDonald's. Такой шаг компании призван усилить ее конкурентоспособность и соответствовать меняющимся предпочтениям потребителей, ориентированных на скорость и удобство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2201685-tolko-navynos-novyy-format-fast-fuda-testiruyut-v-ssha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie