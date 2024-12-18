Только навынос: новый формат фаст-фуда тестируют в США

McDonald's внедряет новый формат точек быстрого питания в США, ориентированный исключительно на работу навынос и доставку заказов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Первая такая точка открылась в Лос-Анджелесе и предназначена для клиентов, которые предпочитают перекусывать на ходу. Заведение не имеет зала для приема пищи или вестибюля, предлагая вместо этого окна выдачи, полосу для автообслуживания и специальные шкафчики McDelivery, которые уже использовались на международных рынках.

Эти шкафчики позволяют курьерам забирать заказы быстрее, минимизируя время ожидания для клиентов.

Новый формат оптимизирован для работы в условиях ограниченного пространства, что не подходит традиционным ресторанам McDonald's. Такой шаг компании призван усилить ее конкурентоспособность и соответствовать меняющимся предпочтениям потребителей, ориентированных на скорость и удобство.