Только навынос: новый формат фаст-фуда тестируют в США
Опубликовано:
McDonald's внедряет новый формат точек быстрого питания в США, ориентированный исключительно на работу навынос и доставку заказов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
Первая такая точка открылась в Лос-Анджелесе и предназначена для клиентов, которые предпочитают перекусывать на ходу. Заведение не имеет зала для приема пищи или вестибюля, предлагая вместо этого окна выдачи, полосу для автообслуживания и специальные шкафчики McDelivery, которые уже использовались на международных рынках.
Эти шкафчики позволяют курьерам забирать заказы быстрее, минимизируя время ожидания для клиентов.
Новый формат оптимизирован для работы в условиях ограниченного пространства, что не подходит традиционным ресторанам McDonald's. Такой шаг компании призван усилить ее конкурентоспособность и соответствовать меняющимся предпочтениям потребителей, ориентированных на скорость и удобство.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2201685-tolko-navynos-novyy-format-fast-fuda-testiruyut-v-ssha/