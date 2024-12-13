Главный иероглиф 2024 года выбрали в Японии

Иероглиф "кин" (金), обозначающий "золото" или "деньги", стал символом 2024 года в Японии. Его выбор связан с победами японских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Иероглиф, который также читается как "канэ" (деньги), был представлен в буддийском храме Киёмидзу-дэра в Киото. Главный священник Сэйхан Мори торжественно вывел его огромной кистью на листе традиционной бумаги васи.

Организатором ежегодного конкурса на выбор иероглифа года выступает фонд Kanji Aptitude Testing Foundation. В этом году "кин" набрал 12 148 голосов из 221 971.

Данный иероглиф уже в пятый раз становится символом года, что связывают с успехами японских спортсменов на Олимпийских играх. В последний раз "кин" побеждал в 2021 году, когда Япония завоевала рекордные 27 золотых медалей.