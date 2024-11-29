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Самые комфортные страны для воспитания детей назвали эксперты

Опубликовано:

Дети и мать в аэропорту
Семья в аэропорту. Иллюстративное фото: RyanJLane / Getty Images

Эксперты назвали восемь стран, которые лучше всего подходят для воспитания детей и являются самыми комфортными для создания семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Компания Deluxe Holiday Homes проанализировала 50 стран и оценила их по шести основным критериям: уровень безопасности, стоимость жизни для семьи из четырех человек, средняя арендная плата, чистая ежемесячная зарплата, индекс образования и качество здравоохранения.

В исследовании отмечается, что выбор места для воспитания детей должен учитывать не только доступность среды, но и способность страны поддерживать высокое качество жизни при разумных затратах.

В топ-8 вошли Дания, Чехия, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Япония, ОАЭ и Южная Корея. Эти страны выделяются развитой инфраструктурой для семей с детьми, а также сбалансированным сочетанием безопасности, доступности образования и здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2194212-samye-komfortnye-strany-dlya-vospitaniya-detey-nazvali-eksperty/

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