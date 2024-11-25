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Власти Норвегии предсказали, что через 10 лет мир может "утонуть" в пластиковых отходах

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Пластик
Пластиковый стакан. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Эксперт заявила, что через 10 лет мир может "утонуть" в пластиковых отходах, если не будут приняты меры по сокращению производства и потребления пластика, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Об опасности пластиковых отходов предупредила министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм.

Она подчеркнула, что более 60 стран, включая Руанду и Норвегию, выступают за сокращение производства пластика. Однако она отметила, что сильное сопротивление стран-производителей нефти может затруднить процесс достижения цели.

Министр выразила надежду на принятие соглашения, которое можно будет усилить со временем. Пластиковый кризис уже признан угрозой для здоровья человека, биоразнообразия и климата. В этом году ученые обнаружили микропластик во всех протестированных образцах плаценты.

"Переработка и утилизация отходов важны, но без сокращения производства и потребления мы не справимся с объемом пластика", — заявила Твиннерейм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2191794-vlasti-norvegii-predskazali-chto-cherez-10-let-mir-mozhet-utonut-v-plastikovyh-othodah/

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