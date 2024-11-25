Власти Норвегии предсказали, что через 10 лет мир может "утонуть" в пластиковых отходах

Эксперт заявила, что через 10 лет мир может "утонуть" в пластиковых отходах, если не будут приняты меры по сокращению производства и потребления пластика, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Об опасности пластиковых отходов предупредила министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм.

Она подчеркнула, что более 60 стран, включая Руанду и Норвегию, выступают за сокращение производства пластика. Однако она отметила, что сильное сопротивление стран-производителей нефти может затруднить процесс достижения цели.

Министр выразила надежду на принятие соглашения, которое можно будет усилить со временем. Пластиковый кризис уже признан угрозой для здоровья человека, биоразнообразия и климата. В этом году ученые обнаружили микропластик во всех протестированных образцах плаценты.

"Переработка и утилизация отходов важны, но без сокращения производства и потребления мы не справимся с объемом пластика", — заявила Твиннерейм.