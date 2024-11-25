Эксперт: Центры обработки данных для ИИ будут потреблять больше электричества, чем целые города

Эксперты заявили, что центры обработки данных, обеспечивающие работу искусственного интеллекта, могут потреблять больше электроэнергии, чем целые города, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным компании Lancium, занимающейся строительством центров обработки данных, потребности в электроэнергии для искусственного интеллекта и облачных вычислений растут настолько быстро, что некоторые центры вскоре могут потреблять больше электроэнергии, чем некоторые города, а возможно, и целые штаты США.

За последние 10 лет потребление электроэнергии в центрах обработки данных резко возросло, а их роль в экономике стала более значительной. В центрах размещены серверы, обеспечивающие работу приложений, которые предприятия и потребители используют для выполнения повседневных задач.

С развитием искусственного интеллекта центры обработки данных становятся настолько большими, что обеспечение их энергией и поиск подходящей земли для размещения становятся серьезными вызовами. Разработчики отмечают, что такие объекты вскоре могут потребовать мощности в миллиард ватт, что примерно вдвое превышает потребление электроэнергии жилыми домами в американском городе Питтсбург за прошлый год.

Али Фенн, президент Lancium, подчеркивает, что строительство центров обработки данных станет для государств вопросом национальной и экономической безопасности.