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Эксперт: Центры обработки данных для ИИ будут потреблять больше электричества, чем целые города

Опубликовано:

Линии электропередач
ЛЭП. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты заявили, что центры обработки данных, обеспечивающие работу искусственного интеллекта, могут потреблять больше электроэнергии, чем целые города, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным компании Lancium, занимающейся строительством центров обработки данных, потребности в электроэнергии для искусственного интеллекта и облачных вычислений растут настолько быстро, что некоторые центры вскоре могут потреблять больше электроэнергии, чем некоторые города, а возможно, и целые штаты США.

За последние 10 лет потребление электроэнергии в центрах обработки данных резко возросло, а их роль в экономике стала более значительной. В центрах размещены серверы, обеспечивающие работу приложений, которые предприятия и потребители используют для выполнения повседневных задач.

С развитием искусственного интеллекта центры обработки данных становятся настолько большими, что обеспечение их энергией и поиск подходящей земли для размещения становятся серьезными вызовами. Разработчики отмечают, что такие объекты вскоре могут потребовать мощности в миллиард ватт, что примерно вдвое превышает потребление электроэнергии жилыми домами в американском городе Питтсбург за прошлый год.

Али Фенн, президент Lancium, подчеркивает, что строительство центров обработки данных станет для государств вопросом национальной и экономической безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2191784-ekspert-centry-obrabotki-dannyh-dlya-ii-budut-potreblyat-bolshe-elektrichestva-chem-celye-goroda/

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