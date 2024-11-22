Как чувство благодарности связано с психическим здоровьем, рассказали ученые

Исследование показало, что способность человека испытывать благодарность напрямую связана с его психическим здоровьем и ощущением причастности к обществу, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Благодарность — это положительная эмоция, которая признает хорошее влияние других людей на жизнь человека. Эксперты утверждают, что благодарность важна как для межличностных отношений, так и для физического здоровья. Она также связана с уменьшением чувства одиночества.

Первый метаанализ, изучающий связь между благодарностью и одиночеством, продемонстрировал, что в десятках исследований благодарность имела значительную связь со снижением чувства одиночества — по мере увеличения уровня благодарности чувство одиночества снижалось. Этот вывод подчеркивает важность благодарности и ее потенциал в борьбе с эпидемией одиночества.

"Одиночество, по сути, связано с восприятием того факта, что социальные отношения, которые есть у человека, не соответствуют тому, чего он хочет", — отметил Джеймс Хиттнер, профессор психологии из колледжа Чарльстона в Южной Каролине.

По его словам, одинокие люди более склонны к социальной изоляции и имеют повышенный риск депрессии.

Профессор Хиттнер проанализировал 26 исследований, в которых изучалась связь между благодарностью и одиночеством, и обнаружил умеренную взаимосвязь между ними. Выяснилось, что если человек набирал выше среднего балла по уровню благодарности, вероятность того, что он получит ниже среднего балла по уровню одиночества, составляла 62,4%.