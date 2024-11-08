Ученые заявили, что 2024 год станет самым жарким в истории наблюдений

Исследователи заявили, что 2024 год почти наверняка станет самым жарким за всю историю наблюдений и побьет рекорд 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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По данным климатического агентства ЕС Copernicus, этот год, скорее всего, побьет температурный рекорд 2023 года и станет первым годом, когда глобальная температура стабильно повысится на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Этот порог критичен — согласно Парижскому соглашению, его необходимо избегать, чтобы предотвратить необратимый ущерб планете.

Выбросы парниковых газов, вызванные сжиганием ископаемого топлива, резко усиливают нагревание Земли, что угрожает биоразнообразию, вызывает повышение уровня моря, усиливает засухи и экстремальные погодные явления.

"Эти события будут происходить все чаще. Недавние ураганы Хелен и Милтон и наводнения в Испании показывают, насколько разрушительными могут быть изменения климата", — отметила Саманта Берджесс, заместитель директора Copernicus.