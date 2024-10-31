Топ-10 самых популярных видео на YouTube: что предпочли казахстанцы в октябре

В октябре казахстанцы активно просматривали различные видео на YouTube. Корреспонденты NUR.KZ собрали топ-10 самых популярных видео в Казахстане.

Новостные

Обзор матча «Арсенал» - «ПСЖ» 2:0 | Лига Чемпионов УЕФА / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

В прошедшем месяце на YouTube был опубликован обзор матча Лиги Чемпионов УЕФА, в котором «Арсенал» одержал уверенную победу над «ПСЖ» со счетом 2:0. Видео собрало 1 022 736 просмотров и стало настоящим хитом среди футбольных фанатов Казахстана.

"Уезжайте! Я вас умоляю!": на Флориду движется самый мощный ураган в истории штата /Жаңалықтар - Новости / КТК

Как оказалось, новости США также не оставляют наших соотечественников равнодушными. Видео про надвигающийся мощный ураган во Флориде стал одним из самых просматриваемых в октябре текущего года, собрав 292 776 просмотров.

Казахстанским аграриям некуда девать урожай зерна / Телеканал 24kz

В видео под названием «Казахстанским аграриям некуда девать урожай зерна», которое собрало 211 861 просмотр, обсуждаются текущие проблемы, с которыми сталкиваются фермеры в Казахстане. В ролике поднимается важный вопрос: что делать, когда аграрии собирают рекордные объемы зерна, но не могут реализовать свою продукцию?

Шерзаттың өліміне қатысты тың деректер жарияланды | Сөздің қысқасы / Седьмой канал | NEWS

Недавняя трагедия в Талгаре, связанная с убийством подростка Шерзата Болата, не оставила равнодушным ни одного казахстанца. Это дело стало одним из самых громких событий месяца, вызвавших широкий общественный резонанс и глубокую скорбь. Это видео просмотрели 186 260 казахстанцев.

Жестокое убийство в Талгаре: на место отправилась спецгруппа из МВД / Басты жаңалықтар / Новости Казахстана

Новость о смерти Шерзата Болата быстро распространилась по социальным сетям. В видео под названием «Жестокое убийство в Талгаре: на место отправилась спецгруппа из МВД» подробно освещаются обстоятельства трагического инцидента, произошедшего в Талгаре. Отметим, видеоролик набрал 154 395 просмотров.

Развлекательные

Естен тандырған ерсі сөз! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайык

Новые подробности из жизни участников популярного реалити-шоу в Казахстане "Qoslike" смог привлечь внимание 440 955 зрителей. На телевизионном шоу одной из участниц стало плохо во время эфира после нелицеприятных высказываний в ее адрес. Ролик включает откровенные интервью с участниками, которые делятся своими впечатлениями.

Күзде келген көктем. 21 бөлім | КЕЛІНЖАН авторларынан / Khabar TV

21 серия казахстанского сериала «Күзде келген көктем» собрала 357 251 просмотров, продолжая привлекать внимание зрителей своей захватывающей сюжетной линией и глубокими персонажами. Этот сериал стал любимым у многих, и каждая новая серия вызывает большой интерес.

Астарлы ақиқат: Тоғыз жыл күткен той / KTK TV

На одном из эфиров популярного казахстанского шоу «Астарлы ақиқат» зрители получили уникальную возможность узнать о личной жизни известного певца Айкына Толепберген. Ведущий программы задает актуальные вопросы о будущем артиста и его возможном повторном вступлении в брак. Видео набрало 341 151 просмотр.

Төрт ұлымның 4 үйір жылқысы бар | Тоқтар Серіков & Бейбіт Сейдуалиева | Әйгерім Сейфолланың сырласуы / Седьмой канал | SHOW

В программе «Әйгерім Сейфолланың сырласуы» звездными гостями стали Токтар Сериков и Бейбит Сейдуалиева. Видео привлекло внимание зрителей, за счет интригующих вопросов ведущей и откровенным ответам гостей, набрав 152 684 просмотра.

«Жұлдызды жұп» музыкалық жобасы | 1-маусым. 4-бағдарлама / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Музыкальное шоу под названием «Жұлдызды жұп» казахстанцы посмотрели 100 610 раз. Это шоу, где известные артисты объединяются для совместных выступлений, привлекает внимание зрителей своими яркими номерами.