Топ-10 самых популярных видео на YouTube: что предпочли казахстанцы в октябре
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В октябре казахстанцы активно просматривали различные видео на YouTube. Корреспонденты NUR.KZ собрали топ-10 самых популярных видео в Казахстане.
Новостные
Обзор матча «Арсенал» - «ПСЖ» 2:0 | Лига Чемпионов УЕФА / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV
В прошедшем месяце на YouTube был опубликован обзор матча Лиги Чемпионов УЕФА, в котором «Арсенал» одержал уверенную победу над «ПСЖ» со счетом 2:0. Видео собрало 1 022 736 просмотров и стало настоящим хитом среди футбольных фанатов Казахстана.
"Уезжайте! Я вас умоляю!": на Флориду движется самый мощный ураган в истории штата /Жаңалықтар - Новости / КТК
Как оказалось, новости США также не оставляют наших соотечественников равнодушными. Видео про надвигающийся мощный ураган во Флориде стал одним из самых просматриваемых в октябре текущего года, собрав 292 776 просмотров.
Казахстанским аграриям некуда девать урожай зерна / Телеканал 24kz
В видео под названием «Казахстанским аграриям некуда девать урожай зерна», которое собрало 211 861 просмотр, обсуждаются текущие проблемы, с которыми сталкиваются фермеры в Казахстане. В ролике поднимается важный вопрос: что делать, когда аграрии собирают рекордные объемы зерна, но не могут реализовать свою продукцию?
Шерзаттың өліміне қатысты тың деректер жарияланды | Сөздің қысқасы / Седьмой канал | NEWS
Недавняя трагедия в Талгаре, связанная с убийством подростка Шерзата Болата, не оставила равнодушным ни одного казахстанца. Это дело стало одним из самых громких событий месяца, вызвавших широкий общественный резонанс и глубокую скорбь. Это видео просмотрели 186 260 казахстанцев.
Жестокое убийство в Талгаре: на место отправилась спецгруппа из МВД / Басты жаңалықтар / Новости Казахстана
Новость о смерти Шерзата Болата быстро распространилась по социальным сетям. В видео под названием «Жестокое убийство в Талгаре: на место отправилась спецгруппа из МВД» подробно освещаются обстоятельства трагического инцидента, произошедшего в Талгаре. Отметим, видеоролик набрал 154 395 просмотров.
Развлекательные
Естен тандырған ерсі сөз! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайык
Новые подробности из жизни участников популярного реалити-шоу в Казахстане "Qoslike" смог привлечь внимание 440 955 зрителей. На телевизионном шоу одной из участниц стало плохо во время эфира после нелицеприятных высказываний в ее адрес. Ролик включает откровенные интервью с участниками, которые делятся своими впечатлениями.
Күзде келген көктем. 21 бөлім | КЕЛІНЖАН авторларынан / Khabar TV
21 серия казахстанского сериала «Күзде келген көктем» собрала 357 251 просмотров, продолжая привлекать внимание зрителей своей захватывающей сюжетной линией и глубокими персонажами. Этот сериал стал любимым у многих, и каждая новая серия вызывает большой интерес.
Астарлы ақиқат: Тоғыз жыл күткен той / KTK TV
На одном из эфиров популярного казахстанского шоу «Астарлы ақиқат» зрители получили уникальную возможность узнать о личной жизни известного певца Айкына Толепберген. Ведущий программы задает актуальные вопросы о будущем артиста и его возможном повторном вступлении в брак. Видео набрало 341 151 просмотр.
Төрт ұлымның 4 үйір жылқысы бар | Тоқтар Серіков & Бейбіт Сейдуалиева | Әйгерім Сейфолланың сырласуы / Седьмой канал | SHOW
В программе «Әйгерім Сейфолланың сырласуы» звездными гостями стали Токтар Сериков и Бейбит Сейдуалиева. Видео привлекло внимание зрителей, за счет интригующих вопросов ведущей и откровенным ответам гостей, набрав 152 684 просмотра.
«Жұлдызды жұп» музыкалық жобасы | 1-маусым. 4-бағдарлама / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы
Музыкальное шоу под названием «Жұлдызды жұп» казахстанцы посмотрели 100 610 раз. Это шоу, где известные артисты объединяются для совместных выступлений, привлекает внимание зрителей своими яркими номерами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2181230-top-10-samyh-populyarnyh-video-na-youtube-chto-predpochli-kazahstancy-v-oktyabre/