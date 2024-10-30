Гора Фудзи осталась без снега на рекордно долгое время после жаркого лета в Японии. Это самый длительный период без снега с момента начала ведения наблюдений 130 лет назад, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По состоянию на 29 октября на вершине еще не было снега. Это самый длительный период отсутствия снежного покрова за 130 лет наблюдений. По данным Метеорологического агентства Японии, обычно снежная шапка на вулкане начинает формироваться 2 октября, а в прошлом году снег выпал 5 октября.

Однако из-за аномальной жары этого года на самой высокой точке Японии снег так и не появился к концу октября.

Метеоролог Ютака Кацута из местного управления в Кофу отметил, что показатели этого года побили рекорды, зафиксированные в 1955 и 2016 годах. Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений в стране, что связано с экстремальными волнами тепла и глобальными изменениями климата.