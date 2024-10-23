Древнюю реликвию нашли в Алматинской области

В Алматинской области был найден древний камень с нанесенными на нем петроглифами, на которых изображены некие существа, охотящиеся на животных, а иногда и людей.

Находка была обнаружена при расчистке территории под строительство дома жителем Алматинской области.

“Мы ровняли землю под фундамент, когда нам попался странный камень, сначала мы не обратили на это внимание, но когда увидели на нем странные рисунки - решились обратиться к археологам”, - прокомментировал прораб Ахмад Байдаурен.

Петроглиф. Фото: Ахмад Байдаурен

По словам ученых, предположительно, время нанесения изображения относится к концу бронзового века. Петроглифы выбиты в технике пикетажа каменными или металлическими орудиями. Эксперты отметили, что видят подобные изображения впервые.

Петроглиф. Фото: Ахмад Байдаурен

«На лицевой части изображено существо с острыми когтями. В древности их называли жезтырнаками. На задней стороне камня нанесено изображение древних людей с копьями, охраняющих свой скот и жилище. Судя по направлению копий, эти люди не только могли обороняться, но и охотиться за странным существом», - подчеркнул один из археологов.

Подробности о дальнейшей “судьбе” камня и его изучении можно узнать по номеру телефона +7-771-929-15-69.