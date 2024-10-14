Горнолыжные курорты закрываются из-за нехватки снега и изменений климата

Горнолыжные курорты вынуждены адаптироваться к изменениям климата. Так, в этом году некоторые курорты закрылись для посещения, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Изменения климата сильно влияют на горнолыжные курорты Европы, вынуждая одни из них закрываться, а другие — искать инновационные решения. Во Франции курорты Альп-дю-Гран-Серр и Гран-Пюи объявили, что не откроются в предстоящем сезоне: первый из-за отсутствия финансирования для круглогодичного отдыха, а второй из-за недостатка снега.

Недавнее исследование показало, что из 21 города, когда-либо принимавшего Зимние Олимпийские игры, к концу века только Саппоро в Японии останется пригодным для зимних видов спорта. В Пекине уже на играх 2022 года использовался искусственный снег. Йохан Элиаш, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, считает, что индустрия переживает серьезный кризис.

Ричард Синклер, генеральный директор компании Sno, отмечает, что клиенты предпочитают курорты, где гарантированно смогут заняться зимними видами спорта. Как правило, эту потребность могут закрыть только высокогорные курорты, большинство из которых находится в США и Канаде.