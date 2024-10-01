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Сериалы, интервью и спорт: что смотрели казахстанцы на YouTube больше всего в сентябре

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Ноутбук с приложением
Приложение YouTube на ноутбуке: Unsplash/NordWood Themes

Сериалы, интервью и спорт - несмотря на смену сезона за окном, предпочтения казахстанцев не изменились. Мы собрали топ-10 роликов, которые набрали максимальное количество просмотров, передает NUR.KZ.

Новостные

Обзор матча "Реал Мадрид" - "Штутгарт" 3:1 | Лиги Чемпионов УЕФА / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Футбол никогда не оставлял казахстанцев равнодушными. Так, матч между "Реал Мадрид" и "Штутгарт", завершившийся в пользу испанской команды со счетом 3:1, посмотрели 230 437 раз.

Аударыспақ | Есімхан Рахматіллә – Ислам Бердібекуулы | 90 кг | ФИНАЛ / Khabar SPORT

Не меньший интерес вызвало состязание по аудыраспак, которое вошло в пятые Всемирные игры кочевников, прошедшие в Астане. Это видео пользователи посмотрели 177 227 раз.

Зачем Токаев собрал кочевников из 90 стран в Казахстане? | President / Телеканал 24kz

Казахстан принял гостей буквально со всего мира во время пятых Всемирных игр кочевников. Несколько тысяч участников, гости из десятков стран. В церемонии открытия этого масштабного мероприятия участие принял Касым-Жомарт Токаев. Сюжет об этом набрал 173 502 просмотра.

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В селе Амангельды Туркестанской области задержан подозреваемый, жестоко убивший школьницу и ее мать. По словам родственников, 30-летний мужчина, работавший учителем в школе, пришел ночью домой и совершил кровавое преступление. Видео набрало 160 540 просмотров.

Снегопад в ЮАР заставил голодных львов идти к людям / Жаңалықтар - Новости // КТК

Южная Африка впервые узнала, что такое двухметровые снежные сугробы. В некоторых районах осадки шли больше 10 часов подряд. Неожиданный снегопад доставил местным жителям много проблем. На трассах километровые пробки, сбои в электроснабжении. От стихии страдают и животные – они остались без пропитания. Сюжет набрал 144 604 просмотров.

Развлекательные

Астарлы ақиқат: Доняны "дуалаған" ене / KTK TV

Блогер Аружан Бауыржанкыны, известная под ником Доня, винит свекровь в разрушении ее семьи. По его словам, свекровь в ярости выгнала невестку и ребенка из дома. Спор между свекровью и невесткой в ​​центре внимания "Астарлы Акикат". Видео набрало 1 139 597 просмотров.

Ерасылдың Аянасы Шарьярды таңдады ма? / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова. Видео набрало 580 429 просмотров.

"КЕЛІНЖАН" авторларынан | "Күзде келген көктем" телехикаясы. 1-бөлім (рус. суб.) / Khabar TV

Тауман и Тансу попадают в драму, полную неожиданных поворотов. Первая серия телесериала "Весна пришла осенью", повествующий о тайнах жизни тех, кто попал в ловушку судьбы, набрал 473 742 просмотра.

"СЕН ҚАСЫМДА БОЛМАСАҢ...". Телехикая. 1-бөлім | ЖАҢА СЕРИАЛ / Qazaqstan TV

Новый сериал "Сен қасымда болмасаң", не успев выйти, уже полюбился казахстанцам, набрав 244 128 просмотров только на первой серии.

Нұрлан имам: Тоқал алғың келсе, қызыңды тоқалдыққа бер! / Седьмой канал | SHOW

Имам, теолог Нурлан Байжигитулы – гость программы "Әйгерім Сейфолланың Сырласуы". В интервью Нурлан Байжигитулы, ставший имамом в 14 лет, рассказывает о своей личной жизни, детстве и актуальных темах в обществе. Интервью казахстанцы посмотрели 132 109 раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2167923-serialy-intervyu-i-sport-chto-smotreli-kazahstancy-na-youtube-bolshe-vsego-v-sentyabre/

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