Ученые заявили, что люди, которые много путешествуют, стареют медленнее

Австралийские учёные утверждают, что люди, которые часто путешествуют, стареют медленнее по сравнению с теми, кто совершает меньше поездок, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно исследованию, проведенному учёными из Университета Эдит Коуэн, позитивный опыт, связанный с путешествиями (взаимодействие с другими людьми, умственная стимуляция, физическая активность и разнообразное питание), может замедлить процесс старения.

"Туризм — это не просто отдых. Путешествия оказывают влияние на индивидуальное и общественное здоровье", — сказал ведущий автор исследования Фанли Ху.

Исследователи отмечают, что многие привычки здорового образа жизни, рекомендованные медиками, легче внедряются во время путешествий. Примером могут служить активное общение, времяпрепровождение на свежем воздухе, пешие прогулки и разнообразная диета. Это приводит к тому, что пребывание в новой среде способствует замедлению процесса старения.

Однако ученые предупреждают о рисках для здоровья, связанных с путешествиями. К ним относятся заражение инфекциями, несчастные случаи и возможные столкновения с дикими животными. Поэтому специалисты советуют принимать меры предосторожности, чтобы минимизировать эти риски во время поездок.