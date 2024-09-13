Эксперты назвали страну, жители которой сильнее всех устали от наплыва туристов

Треть жителей Испании считают, что в страну приезжает слишком много туристов. Опрос показал, что граждане страны полагают, что "туристы украли их города", передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Летом по всей Европе, от Санторини до Канарских островов, прошли демонстрации против негативного влияния массового туризма на европейские города.

Вслед за этим исследователи YouGov провели опрос среди жителей Дании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции и Великобритании о влиянии массового туризма на их жизнь. Результаты показали, что среди всех жителей еврозоны именно граждане Испании наиболее недовольны чрезмерным количеством туристов.

32% респондентов заявили, что в их регионе сейчас слишком много иностранных туристов. Этот показатель увеличился до 48% в Каталонии, где проживают 1,6 млн человек, а ежегодно приезжают около 32 млн посетителей. Некоторые участники опроса отметили, что "туристы украли у них их родные города".

Испания также оказалась страной, где показатель негативного отношения к международным туристам вырос до 28%.

В июле правительство Испании объявило о введении жестких мер против краткосрочной аренды жилья на время отпуска, пообещав проверять наличие лицензий у людей, разместивших объявления на платформах Airbnb и Booking.com. Городской совет Барселоны также планирует запретить сдачу квартир в аренду в сезон отпусков к 2029 году.