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Олимпиада, политика и сериалы: что смотрели казахстанцы в августе

Опубликовано:

YouTube в телефоне
YouTube в телефоне. Иллюстративное фото: pexels.com

В августе казахстанцы окунулись в мир ярких эмоций и впечатлений от отдыха и отпусков. Тем не менее не забывали они и про видеоролики - мы собрали топ лучших видео месяца, передает NUR.KZ.

Новостные

Дзюдо. Чемпионат Азии. 52 кг. Женщины. Финал. Диора Келдиорова (Узбекистан) - Аи Шишиме (Япония) / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Спортивные события являются любимыми у казахстанцев. Потому соревнования среди женщин по дзюдо в рамках Чемпионата Азии набрали 577 466 просмотров.

Путин хочет решить пограничный вопрос с Казахстаном / МИР.Итоги / Басты жаңалықтар / Новости Казахстана

Уладить нерешенный пограничный вопрос России с Казахстаном призвали в Кремле. Такое поручение дал Владимир Путин - президент России - после разговора с министром экономического развития этой страны о развитии туризма на горе Белуха. Сюжет об этом набрал 420 117 просмотров.

Париж Олимпиадасының ширек финалында Сәкен Бибосынов Хасанбой Дусматовпен жұдырықтасады / Khabar SPORT

Олимпиада в Париже стала, пожалуй, главным событием 2024 года. Потому схватка Сакена Бибосынова и Хасанбоя Дусматова казахстанцы посмотрели 382 288 раз.

По лицу и голове бил мальчик малышку в детском саду, помощи от персонала она не дождалась / Жаңалықтар - Новости // КТК

В Алматы после избиения ребенка строгий выговор объявили воспитателю и ее помощнице. Инцидент произошел во время тихого часа: четырехлетний мальчик набросился с кулаками на трехлетнюю девочку. Видеосюжет набрал 262 639 просмотров.

Президенты Центральной Азии в Астане. Что обсуждали? | President / Телеканал 24kz

В Астане прошли важные политические события. Президент Узбекистана посетил нашу страну с государственным визитом, что вызвало интерес у многих. Позже в резиденции Касым-Жомарта Токаева собрались лидеры стран Центральной Азии на шестую консультативную встречу. Обсуждали важные вопросы безопасности и сотрудничества. Видеосюжет собрал 191 017 просмотров.

Развлекательные

ЖАҢА 8 - МАУСЫМ. Бір Болайық! 05.08.24 / Бір болайық / Бир Болайык

Телешоу "Бір болайық" давно полюбилось казахстанцам. Очередной выпуск они посмотрели 271 514 раза.

ЖАНЫМ МЕНІҢ. Телехикая. 1-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Отечественные сериалы так полюбились казахстанцам, что каждую теленовеллу они встречают на "ура". Так, первую серию нового сериала "Жаным менің" зрители посмотрели 156 006 раз.

Жедел түсірілім | Шымкенттегі өрт | Дикий Арманның қорғаушысы сұмдықты айтты / Turkistan TV

Интервью телеканала Turkistan TV с адвокатом Дикого Армана набрало 76 904 просмотра.

Астарлы ақиқат: Әке іздеген егіз қыз / KTK TV

Авторы программы ищут родителей девочек-близнецов из Караганды. Ролик набрал 74 838 просмотров.

6 - маусым алғашқы эфир! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова. Видео набрало 49 790 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2157474-olimpiada-politika-i-serialy-chto-smotreli-kazahstancy-v-avguste/

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