Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Испанские ученые заявили, что жара негативно влияет на бедных людей

Опубликовано:

Люди идут по улице
Жаркая погода. Иллюстративное фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Испанские исследователи заявили, что от экстремальной жары в Европе в первую очередь страдают бедные слои населения, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В последние годы рекордная жара в Европе значительно повысила смертность. Однако исследователи обнаружили, что бедные жители страдают от экстремальной жары непропорционально больше, чем другие граждане.

"Переживать аномальную жару на вилле с кондиционерами и выходом к бассейну — это совсем не то же самое, что находиться в маленьком помещении без кондиционера с еще тремя людьми", — сказал Хулио Диас Хименес, профессор-исследователь мадридского института здравоохранения имени Карлоса III.

Профессор Диас Хименес и его коллеги исследовали влияние экстремальной жары на 17 районов Мадрида. Они выяснили, что рекордная жара повысила смертность только в трех районах с доходами ниже среднего.

Проведя аналогичный анализ по всей Испании, ученые получили такие же результаты. Ключевым фактором, позволяющим справляться с жарой, оказался уровень дохода.

Люди с низкими доходами часто живут в переполненных, плохо проветриваемых домах и не имеют доступа к кондиционированию воздуха и качественной медицинской помощи.

Ямина Сахеб, эксперт Межправительственной группы по изменению климата, заявила, что глобальное потепление уже убивает людей, и призвала правительства принять срочные меры для их защиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2154835-ispanskie-uchenye-zayavili-chto-zhara-negativno-vliyaet-na-bednyh-lyudey/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie