Испанские ученые заявили, что жара негативно влияет на бедных людей

Испанские исследователи заявили, что от экстремальной жары в Европе в первую очередь страдают бедные слои населения, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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В последние годы рекордная жара в Европе значительно повысила смертность. Однако исследователи обнаружили, что бедные жители страдают от экстремальной жары непропорционально больше, чем другие граждане.

"Переживать аномальную жару на вилле с кондиционерами и выходом к бассейну — это совсем не то же самое, что находиться в маленьком помещении без кондиционера с еще тремя людьми", — сказал Хулио Диас Хименес, профессор-исследователь мадридского института здравоохранения имени Карлоса III.

Профессор Диас Хименес и его коллеги исследовали влияние экстремальной жары на 17 районов Мадрида. Они выяснили, что рекордная жара повысила смертность только в трех районах с доходами ниже среднего.

Проведя аналогичный анализ по всей Испании, ученые получили такие же результаты. Ключевым фактором, позволяющим справляться с жарой, оказался уровень дохода.

Люди с низкими доходами часто живут в переполненных, плохо проветриваемых домах и не имеют доступа к кондиционированию воздуха и качественной медицинской помощи.

Ямина Сахеб, эксперт Межправительственной группы по изменению климата, заявила, что глобальное потепление уже убивает людей, и призвала правительства принять срочные меры для их защиты.