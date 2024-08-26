Ученые заявили, что просмотр коротких видео не помогает бороться со скукой, а усугубляет ее

Ученые заявили, что долгий просмотр ленты коротких видео в соцсетях не только не помогает бороться со скукой, но и усугубляет это состояние, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Долгий просмотр ленты коротких видео в TikTok или YouTube может иметь совершенно неожиданные последствия. Согласно парадоксальным выводам недавнего исследования, опубликованного в журнале Journal of Experimental Psychology, просмотр видео может усугубить чувство скуки.

Исследователи из Университета Торонто провели эксперименты, чтобы изучить психологический эффект быстрого пролистывания ленты видео, сформированной алгоритмами. Как правило, люди начинают смотреть короткие видео, чтобы скоротать время и справиться со скукой.

Кэти Тэм, исследователь в области психологии, заявила, что на мысль об исследовании ее натолкнула собственная привычка пролистывать ленту видео в любую свободную минуту.

Ученые пришли к выводу, что во время листания ленты происходит процесс смещения внимания. Люди чувствуют несоответствие между своим желанием полностью сконцентрироваться на просмотренном и своими реальными чувствами во время просмотра.

Неприятное чувство усугубляющейся скуки может появиться, когда короткое видео не дарит новых впечатлений.

Майкл Инцлихт, профессор психологии и соавтор исследования, говорит, что наиболее эффективным способом борьбы со скукой может стать парадоксальное решение погрузиться в это состояние. По его словам, дав себе возможность поскучать, человек снимает напряжение, и в дальнейшем ему легче сконцентрироваться на новых стимулах.

"Нетерпимость человека к скуке похожа на состояние животного, которое ищет пропитание, переходя от дерева к дереву, но не останавливается, чтобы оглянуться вокруг и оценить общую картину", — сказал профессор Инцлихт.