Эксперты: Зимние путешествия станут популярнее из-за изменений климата

Эксперты заявили, что изменения климата могут сильно повлиять на индустрию путешествий, поскольку экстремальная жара делает многие направления недоступными летом, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Традиционно лето является пиковым сезоном путешествий для таких направлений, как Греция и Италия. Однако экстремальная жара на всей территории Европы делает многие из этих направлений некомфортными и даже опасными, что заставляет путешественников и туристические компании менять свои планы.

Специалисты компании Follow the Camino, организующей пешие паломничества по Камино де Сантьяго, заявили, что в прошлые годы туристы редко выбирали паломничества в зимнее время, однако сейчас ситуация изменилась. Эксперты говорят, что туристы предпочитают промокнуть под дождем в феврале, чем получить тепловой удар в июле.

Хейзел Макгуайр, генеральный менеджер компании Intrepid Travel, организующей туры по Великобритании и Ирландии, заявила, что все больше клиентов выбирают ездить в отпуск в межсезонье, поскольку в этот период погодные условия являются более комфортными.

Причем туристы опасаются не только экстремальной жары, но также пожаров, ураганов и наводнений, которые тоже чаще случаются в летние месяцы.

Эксперты считают, что в скором времени туроператорам придется массово пересмотреть принципы своей работы и больше ориентироваться на организацию путешествий в осенне-зимний период.