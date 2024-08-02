Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Олимпиада и сериалы: какие ролики на YouTube предпочли казахстанцы в июле

Опубликовано:

YouTube
YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

Самый жаркий месяц года ознаменовался различными событиями, самым ярким из которых, пожалуй, стало начало Олимпийских игр. Мы выбрали топ-10 видеороликов, которые смотрели казахстанцы в июле.

Новостные

Португалия – Франция - 0:0 / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Лидирует обзор футбольного матча между Португалией и Францией, закончившийся вничью. Казахстанцы посмотрели это видео 4 546 087 раз.

Услышав приговор, убийца Миланы Давыдовой попытался вскрыть себе вены / Жаңалықтар - Новости // КТК

Приговор убийцам семилетней девочки вынесли в Павлодаре. Милану Давыдову, как признал суд, задушил сосед. А ее мать молча за этим наблюдала. И потом помогала избавиться от тела. Девочку искали два дня, на ноги подняли 500 человек. А женщина все это время уверяла: дочь не захотела ехать к отцу-пастуху на дальний отгон и сбежала из дома.

Видео набрало 911 590 просмотров.

"За" мир во всем мире, "против" санкций и призыв отказаться от доллара: как прошел саммит / Телеканал Астана / Astana TV

Выступление против санкций, призывы отказаться от доллара и мольбы о мире во всем мире - эти заявления громко прозвучали на саммите ШОС. Новостной сюжет о саммите набрал 457 307 просмотров.

Айбек Оралбай – Олайтан Олаоре | 92 кг | БОКС | Олимпиада | 1/16 финал / Khabar SPORT

И снова спорт. На этот раз любимый казахстанцами бокс, который набрал 337 598 просмотров.

В Париже проходит церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр / Телеканал 24kz

Яркая церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже привлекла внимание многих зрителей. Ролик с церемонии открытия на YouTube посмотрели 265 582 раза.

Развлекательные

Астарлы ақиқат: Әке іздеген егіз қыз / KTK TV

Авторы программы ищут родителей девочек-близнецов из Караганды. Ролик набрал 536 637 просмотров.

ТҰСАУКЕСЕР! "Ұлболсын" телехикаясы. 1-бөлім / Телесериал "Улболсын". 1-серия (рус.суб) / Khabar TV

На YouTube-канале Khabar TV состоялась премьера нового сериала "Улболсын". Первая серия набрала 191 989 просмотров.

Зың-зың Күлпәш | Зын Зын Кулпаш | 2-маусымның 21-30 сериялары / Седьмой канал - 7 канал Казахстан

Новый сезон сериала столь же популярен, как и первый. Видео набрало 185 911 просмотров.

МАХАББАТЫҢА МАС БОЛДЫМ / NTK ENTERTAINMENT

Очередной выпуск Ұnight Show посмотрели 153 083 раза.

Жедел түсірілім | ҚАПАС! Шымкент қаласындағы қауіпсіздігі аралас нөмері 69 мекеме / Turkistan TV

Свежий выпуск новостей телеканала Turkistan TV набрал 70 806 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2143557-olimpiada-i-serialy-kakie-roliki-na-youtube-predpochli-kazahstancy-v-iyule/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie