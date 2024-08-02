Олимпиада и сериалы: какие ролики на YouTube предпочли казахстанцы в июле

Самый жаркий месяц года ознаменовался различными событиями, самым ярким из которых, пожалуй, стало начало Олимпийских игр. Мы выбрали топ-10 видеороликов, которые смотрели казахстанцы в июле.

Новостные

Португалия – Франция - 0:0 / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Лидирует обзор футбольного матча между Португалией и Францией, закончившийся вничью. Казахстанцы посмотрели это видео 4 546 087 раз.

Услышав приговор, убийца Миланы Давыдовой попытался вскрыть себе вены / Жаңалықтар - Новости // КТК

Приговор убийцам семилетней девочки вынесли в Павлодаре. Милану Давыдову, как признал суд, задушил сосед. А ее мать молча за этим наблюдала. И потом помогала избавиться от тела. Девочку искали два дня, на ноги подняли 500 человек. А женщина все это время уверяла: дочь не захотела ехать к отцу-пастуху на дальний отгон и сбежала из дома.

Видео набрало 911 590 просмотров.

"За" мир во всем мире, "против" санкций и призыв отказаться от доллара: как прошел саммит / Телеканал Астана / Astana TV

Выступление против санкций, призывы отказаться от доллара и мольбы о мире во всем мире - эти заявления громко прозвучали на саммите ШОС. Новостной сюжет о саммите набрал 457 307 просмотров.

Айбек Оралбай – Олайтан Олаоре | 92 кг | БОКС | Олимпиада | 1/16 финал / Khabar SPORT

И снова спорт. На этот раз любимый казахстанцами бокс, который набрал 337 598 просмотров.

В Париже проходит церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр / Телеканал 24kz

Яркая церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже привлекла внимание многих зрителей. Ролик с церемонии открытия на YouTube посмотрели 265 582 раза.

Развлекательные

Астарлы ақиқат: Әке іздеген егіз қыз / KTK TV

Авторы программы ищут родителей девочек-близнецов из Караганды. Ролик набрал 536 637 просмотров.

ТҰСАУКЕСЕР! "Ұлболсын" телехикаясы. 1-бөлім / Телесериал "Улболсын". 1-серия (рус.суб) / Khabar TV

На YouTube-канале Khabar TV состоялась премьера нового сериала "Улболсын". Первая серия набрала 191 989 просмотров.

Зың-зың Күлпәш | Зын Зын Кулпаш | 2-маусымның 21-30 сериялары / Седьмой канал - 7 канал Казахстан

Новый сезон сериала столь же популярен, как и первый. Видео набрало 185 911 просмотров.

МАХАББАТЫҢА МАС БОЛДЫМ / NTK ENTERTAINMENT

Очередной выпуск Ұnight Show посмотрели 153 083 раза.

Жедел түсірілім | ҚАПАС! Шымкент қаласындағы қауіпсіздігі аралас нөмері 69 мекеме / Turkistan TV

Свежий выпуск новостей телеканала Turkistan TV набрал 70 806 просмотров.