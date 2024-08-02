Обучиться на профессиональную сваху можно будет в одном из университетов Китая

Китай запустил первую университетскую программу по вопросам супружества, окончив которую можно официально получить специальность свахи, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Пекинский профессиональный университет гражданских дел открыл четырехлетнюю программу обучения брачным услугам. Цель программы — научить студентов оказывать услуги на протяжении всего цикла заключения брака и зарождения новой семьи. Об этом рассказал декан факультета свадебной культуры и медиаискусства университета Юй Сяоуэй.

"Наши выпускники смогут оказывать услуги помощи по подбору пары, а также проводить добрачное консультирование, регистрацию брака, оказывать услуги свадебных организаторов, а также консультировать граждан перед разводом", — сообщил декан.

Обучающая программа включает в себя следующие модули: социология, дизайн свадебного зала, семейная этика, экономика брачной индустрии и семейная политика. Студенты также получат возможность пройти стажировку в агентствах, специализирующихся на свадьбах, сватовстве, регистрации браков и консультировании.

В 2024 году по этому направлению планируют принять 70 студентов из 12 провинций Китая.

Более половины населения Китая в возрасте от 25 до 29 лет не состоят в браке. Кроме того, в стране получает распространение тенденция, когда люди вступают в брак как можно позже.