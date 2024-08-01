Список лучших стран для "трезвого" туриста составили эксперты

Идея "трезвого" туризма набирает популярность по всему миру, так как все больше людей выбирают отказ от алкоголя даже во время отпуска, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным компании Sprout Social, занимающейся мониторингом социальных сетей, пользователи все чаще публикуют посты о путешествиях без алкоголя. За последние шесть месяцев количество таких публикаций увеличилось на 205% на платформах X (ранее Twitter), YouTube, Reddit и Tumblr по сравнению с предыдущим полугодием.

Компания также сообщила, что число уникальных авторов, пишущих о "трезвых" путешествиях, выросло на 186%, а вовлеченность в такие публикации почти удвоилась за этот период.

Данные показывают, что пик обсуждений пришелся на июнь 2024 года, начало летнего туристического сезона. Наибольшую активность проявили пользователи из США, Великобритании, Канады, Южной Африки и Австралии.

Новое исследование страхового агентства InsureMyTrip показывает, что представители туристической отрасли стали чаще ориентироваться на людей, которые отказались от алкоголя. Компания составила рейтинг стран с наибольшими возможностями для "трезвого" отдыха, где туристы могут заселиться в отели без алкоголя и избегать компаний выпивающих людей.

В первую тройку рейтинга вошли Непал, Марокко и Коста-Рика. Также в список попали Турция, Греция, Индонезия, Иордания, Италия, Сингапур и Индия.