Экоактивисты со всего мира готовятся к челленджу "Июль без пластика", который предполагает отказ от некоторых бытовых предметов в течение месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Челлендж "Июль без пластика" зародился в Австралии в 2011 году. Его инициатором стала местная экоактивистка Ребекка Принс-Руис.

"Я внезапно осознала, что заполнение мусорной корзины каждые две недели не сделало меня строгим адептом экологичного образа жизни, каким я себя считала. Я поняла, что самое важное, что мне следует сделать, — это в первую очередь сократить количество отходов", — говорит Принс-Руис.

Она решила попробовать избегать одноразового пластика в течение целого месяца. И этим месяцем стал июль. Ребекка делилась своими успехами в соцсетях. Постепенно "Июль без пластика" стал набирать популярность среди экоактивистов.

По данным некоммерческой организации Plastic Free Foundation, которую основала Ребекка Принс-Руис, в июле 2023 года 89 млн человек в 190 странах обязались сократить использование пластика. Больше всего участников было зафиксировано в Китае и Индии.

По данным фонда, за последние пять лет участники челленджа сократили количество пластиковых отходов на 1,5 млн тонн. Этого достаточно, чтобы заполнить около 80 тысяч мусоровозов.

"Пластмасса — одна из самых больших угроз, с которыми сегодня сталкивается наша планета", — говорит Мелисса Вэллиант, представитель Beyond Plastics, некоммерческой организации, борющейся с пластиковым загрязнением.

Частично проблема заключается в том, что пластик не так легко перерабатывать, как другие упаковочные материалы. Фактически, в Соединенных Штатах перерабатывается менее 6% пластиковых отходов. За последние два десятилетия этот показатель практически не изменился.

Участники челленджа отказываются от пакетов во время похода по магазинам, не покупают продукты в пластиковой упаковке, а также сами изготавливают средства для уборки дома и даже зубную пасту, чтобы не покупать заводскую продукцию в пластиковой упаковке.