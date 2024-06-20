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Солнцестояние 2024 года впервые за 228 лет пройдет на день раньше

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Солнце светит в вечернее время
Солнце. Иллюстративное фото: pexels.com

Солнцестояние 2024 года впервые за последние 228 лет выпадет не на 21 июня, а состоится на день раньше, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Летнее солнцестояние — самый длинный день и самая короткая ночь в году в Северном полушарии — в 2024 году пройдет не 21 июня, а на день раньше. Это самое раннее солнцестояние с 1796 года, когда президентом США был Джордж Вашингтон.

По данным Военно-морской обсерватории США, летнее солнцестояние 2024 года наступит 20 июня в 16:51 по восточному времени. Днем позже, 21 июня, полная Луна взойдет в 21:08 по восточному времени. Это полнолуние называют "Клубничной луной", оно самое низкое в году, Луна остается близко к горизонту, пока солнце поднимается в самую высокую точку неба.

Обычно летнее солнцестояние происходит 21 июня. В этот день Северный полюс Земли достигает максимального наклона к Солнцу, а Солнце появляется в своей самой северной точке, в 23,5 градусах к северу от экватора. В Северном полушарии солнце проходит по небу самый длинный и самый высокий путь.

По словам ученых, основная причина раннего солнцестояния заключается в несовершенстве человеческих календарей. Обычный календарный год состоит из 365 дней, тогда как полный оборот Земли вокруг Солнца иногда занимает больше или меньше времени.

Чтобы учесть эту погрешность, григорианский календарь, принятый в конце 16 века, добавляет один дополнительный день (29 февраля) каждые четыре года.

В високосные годы, такие как 2024 год, солнцестояния и равноденствия происходят примерно на 18 часов и 11 минут раньше, чем в предыдущем году. В невисокосные годы времена года смещаются на 0,24219 дней позже, чем в предыдущем году (примерно на 5 часов 49 минут).

Это означает, что время солнцестояния и равноденствия смещается на 45 минут каждые четыре года, или примерно на три четверти дня за столетие. Поэтому в 2024 году солнцестояние пройдет намного раньше, чем в 1796 году, а в 2096 году оно произойдет в самое раннее время этого столетия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2120706-solncestoyanie-2024-goda-vpervye-za-228-let-proydet-na-den-ranshe/

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