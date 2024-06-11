Рестораны для людей старше 30 лет набирают популярность в США

Рестораны, в которых запрещено пускать посетителей младше 25 или 30 лет, набирают популярность в США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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В США набирает обороты новая тенденция в ресторанном бизнесе. Некоторые заведения устанавливают возрастные ограничения: есть бары, куда не пускают посетителей младше 25 лет, и рестораны, обслуживающие только женщин старше 30 лет и мужчин старше 35 лет.

Одним из таких ресторанов является заведение, расположенное недалеко от Сент-Луиса в Миссури. Владельцы этого ресторана заявляют, что возрастные ограничения необходимы для поддержания комфортной атмосферы.

"Для пожилых людей это возможность прийти и провести время за хорошей едой, не беспокоясь о молодых людях, которые могут быть слишком шумными", — говорит помощник менеджера ресторана Эрика Роудс.

Джордан Джонсон, диджей, работающий в этом заведении, отмечает, что возрастное ограничение создает среду, в которой посетители могут находиться среди единомышленников и людей с похожим уровнем энергии.

Однако пользователи социальных сетей раскритиковали политику ресторанов. Один из комментаторов заявил, что возраст не гарантирует благопристойного поведения, так как люди старше 35 лет также могут вести себя деструктивно.

По закону США рестораны могут устанавливать возрастные ограничения для посетителей. Обычно это делается, чтобы запретить приходить в заведение с детьми. Однако в последнее время возрастные ограничения стали касаться людей младше 30 лет.