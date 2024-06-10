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Эксперты: Самолеты используют рекордное количество авиатоплива в ближайшие годы

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Самолет выезжает на взлетную полосу
Самолет. Иллюстративное фото: Freepik

Количество авиаперелетов во всем мире восстановилось до уровня, наблюдаемого до пандемии COVID-19. Это также привело к повышению спроса на авиатопливо, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно отраслевым данным, собранным BloombergNEF, в третьем квартале 2024 года в мире будет совершено 10,5 млн авиарейсов. Международная ассоциация воздушного транспорта ожидает рекордного количества пассажиров в этом году. По данным экспертов, самолеты снова переполнены пассажирами, как в 2019 году, до пандемии COVID-19. Ожидается также, что они будут использовать рекордное количество топлива.

Экологи с тревогой наблюдают за этой тенденцией, так как увеличившееся количество рейсов закономерно приводит к росту выбросов углекислого газа. Однако для нефтяной промышленности это является долгожданным стимулом.

С момента начала пандемии страны ОПЕК+ вынуждены были ограничивать поставки нефти. Продажи авиатоплива снизились намного значительнее по сравнению со всеми другими типами нефтепродуктов.

Наибольший рост количества авиарейсов должен случиться в сфере международных перелетов. В этом году этот показатель вырастет на 9,7%, причем огромный рост произойдет в Азии, Европе и Северной Америке. Международные рейсы из Азии должны вырасти на 23%, но почти везде наблюдается существенный прирост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2114805-eksperty-samolety-ispolzuyut-rekordnoe-kolichestvo-aviatopliva-v-blizhayshie-gody/

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