"Играем с планетой в русскую рулетку": ООН заявила об опасности глобального потепления

Метеорологическое подразделение ООН заявило, что в течение следующих пяти лет мир, вероятно, преодолеет критический порог глобального потепления, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала доклад, приуроченный к Всемирному дню окружающей среды (5 июня), в котором сообщила, что следующие пять лет могут стать критическими для климатического кризиса. По словам метеорологов, вероятность того, что глобальная средняя температура преодолеет порог в 1,5 градуса Цельсия, превышает 80%.

Этот прогноз знаменует собой резкое изменение по сравнению с 2015 годом, когда ВМО заявляла, что перспектива повышения глобальной температуры выше 1,5 градусов по Цельсию имела нулевую вероятность.

Ученые говорят, что превышение данного температурного порога в долгосрочной перспективе грозит планете частыми и катастрофическими экстремальными погодными явлениями.

Даже при нынешнем уровне глобального потепления уже наблюдаются разрушительные последствия изменения климата. К ним относятся рекордная жара, экстремальные осадки, засухи, повышение уровня моря, нагревание океана и резкое таяние ледников.

"Мы играем с нашей планетой в русскую рулетку", — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он отметил, что битва за сохранение глобальной температуры будет выиграна или проиграна уже в 2020-х годах.