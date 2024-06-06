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"Играем с планетой в русскую рулетку": ООН заявила об опасности глобального потепления

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Девушка держит в руках стакан воды и смартфон с прогнозом погоды
Жара. Иллюстративное фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Метеорологическое подразделение ООН заявило, что в течение следующих пяти лет мир, вероятно, преодолеет критический порог глобального потепления, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала доклад, приуроченный к Всемирному дню окружающей среды (5 июня), в котором сообщила, что следующие пять лет могут стать критическими для климатического кризиса. По словам метеорологов, вероятность того, что глобальная средняя температура преодолеет порог в 1,5 градуса Цельсия, превышает 80%.

Этот прогноз знаменует собой резкое изменение по сравнению с 2015 годом, когда ВМО заявляла, что перспектива повышения глобальной температуры выше 1,5 градусов по Цельсию имела нулевую вероятность.

Ученые говорят, что превышение данного температурного порога в долгосрочной перспективе грозит планете частыми и катастрофическими экстремальными погодными явлениями.

Даже при нынешнем уровне глобального потепления уже наблюдаются разрушительные последствия изменения климата. К ним относятся рекордная жара, экстремальные осадки, засухи, повышение уровня моря, нагревание океана и резкое таяние ледников.

"Мы играем с нашей планетой в русскую рулетку", — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он отметил, что битва за сохранение глобальной температуры будет выиграна или проиграна уже в 2020-х годах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2113179-igraem-s-planetoy-v-russkuyu-ruletku-oon-zayavila-ob-opasnosti-globalnogo-potepleniya/

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