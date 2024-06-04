Суд над Бишимбаевым, футбол и сериал: что смотрели казахстанцы в YouTube в мае

Суд над бывшим министром Куандыком Бишимбаевым, футбольный матч, сериал и ток-шоу - это то, что заинтересовало казахстанцев на YouTube в мае этого года, передает NUR.KZ.

Новостные

Дело Бишимбаева: суд удалился в совещательную комнату / Телеканал 24kz

Суд над Бишимбаевым в мае побил все рекорды просмотров видеороликов на YouTube - сюжет, который рассказывает о том, что суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение, набрал 650 206 просмотров.

«Заставлял ползать голой»: что нашли в телефоне Бишимбаева, рассказала адвокат / Информбюро 31

Еще один сюжет из зала суда, который рассказывает о том, что нашли в телефоне Куандыка Бишимбаева, судимого за убийство Салтанат Нукеновой, набрал 574 332 просмотра.

Когда Бишимбаеву и Байжанову вынесут приговор? / Atameken Business News

Также в топе оказалось видео, в котором журналисты разбирались, когда же Бишимбаеву и второму подсудимому по делу, Байжанову, вынесут приговор. Сюжет набрал 237 492 просмотра.

Супруга Сакена Мамаша рассказала страшные подробности многолетних истязаний / Жаңалықтар - Новости // КТК

Не меньше всколыхнула общество еще одна история - на этот раз супруга советника казахстанского посла в Эмиратах заявила о насилии в отношении нее и рассказала подробности семейной жизни. Ролик набрал 176 266 просмотров.

Обзор матча «Реал Мадрид» – «Бавария» - 2:1 | Лига Чемпионов УЕФА | Полуфинал | Ответный матч / QAZSPORT TV

Матч между "Реал Мадрид" и "Бавария", который прошел в рамках Лиги Чемпионов, закончился со счетом 2:1, а обзор матча посмотрели 164 845 раз.

Развлекательные

Зу-зу Күлпәш. Стоп. (1-бөлім) / ASTANATV Movie

Сериал "Зу-зу Күлпәш" за несколько сезонов полюбился казахстанцам. Первая серия нового сезона набрала 1 367 958 просмотров.

Мереке құтты болсын, жігіттер! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь, наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова. Видео набрало 440 892 просмотра.

Мұсаның анасы Розаны қалай қабылдады? Бір Болайық! / Бір болайық / Бир Болайык / Bir Bolayiq

Телешоу "Бір болайық" давно полюбилось казахстанцам. Очередной выпуск они посмотрели 358 976 раз.

Өнер Қырандары - Мұражай 2024 / ONER KYRANDARY

Видео театра "Өнер Қырандары" собрало 274 168 просмотров.

Астарлы ақиқат: Туғым келеді / KTK TV

Житель Кызылорды обратился в редакцию ток-шоу с жалобой, что у его жены избыточный вес. По его словам, та, которую он называл красавицей, со временем начала прибавлять в весе, что могло быть причиной отсутствия детей у пары. Журналисты разбирались в ситуации. Видео набрало 223 739 просмотров.