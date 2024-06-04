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Суд над Бишимбаевым, футбол и сериал: что смотрели казахстанцы в YouTube в мае

Опубликовано:

Два человека смотрят телевизор
Два человека. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд над бывшим министром Куандыком Бишимбаевым, футбольный матч, сериал и ток-шоу - это то, что заинтересовало казахстанцев на YouTube в мае этого года, передает NUR.KZ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2111781-sud-nad-bishimbaevym-futbol-i-serial-chto-smotreli-kazahstancy-v-youtube-v-mae/

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