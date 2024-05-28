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Ученые заявили, что миллионы людей столкнутся с рекордной жарой в 2024 году

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Девушка смачивает лоб увлажненным платком
Девушка с платком. Иллюстративное фото: Pheelings Media / Getty Images

Эксперты предсказывают еще одно рекордно жаркое лето. По их данным, в июне, июле и августе 2024 года миллионы людей столкнутся с экстремальной жарой, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, большая часть Нью-Мексико и Юты, а также некоторые части Аризоны, Техаса и Колорадо имеют самый высокий шанс (от 60% до 70%) столкнуться с температурами выше среднего.

Кроме того, на всем северо-востоке – от штата Мэн до Пенсильвании и Нью-Джерси – а также на большом участке от Луизианы до Аризоны, Вашингтона и Айдахо, вероятность того, что с июня по август штаты столкнутся с температурой выше среднего, составляет от 40% до 50%.

"Мы можем ожидать еще одного опасного жаркого летнего сезона", — сказала Кристи Даль, главный ученый-климатолог программы "Климат и энергия".

По ее словам, пока человечество перегревает планету, люди по всему миру будут и дальше наблюдать, как проблемы приобретают масштаб катастрофы из-за недостаточной устойчивости нашей инфраструктуры и государственных систем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2108025-uchenye-zayavili-chto-milliony-lyudey-stolknutsya-s-rekordnoy-zharoy-v-2024-godu/

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