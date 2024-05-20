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Почему популярные артисты снова начали выпускать музыку на аудиокассетах

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Аудиокассеты
Аудиокассеты. Иллюстративное фото: pexels.com

Всемирно известные музыканты вновь начали выпускать музыку на аудиокассетах из-за популярности аналоговых проигрывателей среди молодежи, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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16 лет назад музыкальный лейбл Breakaway Records из Остина, штат Техас, начал выпускать музыку современных исполнителей на виниловых пластинках. Тогда в успех предприятия мало кто верил, однако винил вскоре вновь приобрел популярность среди современных меломанов.

Со временем фанаты аналогового звука стали требовать возвращения еще одного носителя: аудиокассет. Владелец Breakaway Records Джошуа Ла Ро говорит, что его совсем не удивляет такая тенденция. По его словам, молодежи нравится, когда любимая музыка имеет воплощение в виде физического носителя. Это модно и винтажно.

Сообщается, что новый альбом Тейлор Свифт был продан на 1,64 млн физических копий: 759 500 компакт-дисках, 859 000 виниловых пластинках и 21 500 кассетах. Альбомы на кассетах также выпускают такие звезды, как Билли Айлиш, Кендрик Ламар и Дуа Липа. Себестоимость аудиокассет очень низкая, поэтому свою музыку на этих носителях выпускают даже начинающие артисты.

Энди Осборн, менеджер по работе с артистами, говорит, что мода на аудиокассеты началась в середине 2010-х годов после выхода сериала "Очень странные дела" и фильма "Стражи Галактики". Герои этих картин активно слушают кассеты.

В прошлом году компания Luminate Data LLC, занимающаяся отслеживанием продаж в музыкальной индустрии, подсчитала, что продажи кассет составили 436 400 в 2023 году. В 2015 году была продана всего 81 тысяча кассет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2103479-pochemu-populyarnye-artisty-snova-nachali-vypuskat-muzyku-na-audiokassetah/

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