Ученые: Вредное воздействие жары на пожилых людей к 2050 году удвоится

Новое исследование показало, что вредное воздействие жары на пожилых людей к 2050 году удвоится на всех континентах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Communications, к 2050 году до 250 млн человек в возрасте 69 лет и старше будут подвергаться воздействию опасного уровня жары в 37,5°C. Это практически в два раза больше, чем в настоящее время.

В статье говорится, что глобальное потепление повысит социальную уязвимость пожилых людей, которые будут вынуждены каждый день жить в условиях экстремально высоких температур.

Сообщается, что влияние климата на системы здравоохранения и глобальное неравенство будет огромным. При этом население мира продолжает стареть беспрецедентными темпами. По прогнозам, к середине столетия число людей в возрасте 60 лет и старше удвоится и составит 2,1 млрд. Это означает, что к данной возрастной группе будет относиться каждый пятый житель планеты.

"Две трети пожилых людей будут жить в странах с низким и средним уровнем дохода, где особенно вероятны экстремальные климатические явления", — прогнозируют ученые.

Отмечается, что с возрастом у человека снижается способность к терморегуляции, что повышает уязвимость перед заболеваниями. Также сообщается, что в Азии уровень воздействия тепла на пожилых людей будет почти в четыре раза выше, чем в других регионах.

Также воздействие вырастет втрое в Южной Америке и Европе и почти вдвое в Океании, Северной Америке и Африке.