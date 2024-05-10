Ученые предупредили о рекордном увеличении уровня CO2 в мире

Ученые предупредили о рекордном увеличении уровня CO2 в атмосфере. По их данным, средняя глобальная концентрация в этом году превысила показатели 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно данным исследователей из Океанографического института Калифорнийского университета в Сан-Диего, произошел самый крупный скачок концентрации углекислого газа в мировой атмосфере за всю историю наблюдений.

Средняя глобальная концентрация углекислого газа в марте 2024 года была на 4,7 миллионной доли выше по сравнению с мартом прошлого года, что является рекордным годовым увеличением уровня CO2.

Ученые отмечают, что этому росту способствовало климатическое явление Эль-Ниньо (колебание температуры мирового океана), которое в настоящее время ослабевает, а также продолжающееся увеличение выбросов парниковых газов в атмосферу из-за использования ископаемого топлива и вырубки лесов.

Ральф Килинг, директор программы CO2 в Океанографическом институте, отметил, что ученые бьют тревогу не только из-за концентрации CO2, но и из-за скорости роста концентрации углекислого газа в атмосфере.

Данные о глобальных показаниях CO2 собираются на станции, расположенной на вулкане Мауна-Лоа на Гавайях. Измерения начались в 1958 году под руководством отца Килинга, Чарльза. С тех пор концентрация CO2 увеличивается ежегодно.