Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ученые предупредили о рекордном увеличении уровня CO2 в мире

Опубликовано:

Выбросы промышленных предприятий
Выбросы. Иллюстративное фото: Unsplash/chris leboutillier

Ученые предупредили о рекордном увеличении уровня CO2 в атмосфере. По их данным, средняя глобальная концентрация в этом году превысила показатели 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно данным исследователей из Океанографического института Калифорнийского университета в Сан-Диего, произошел самый крупный скачок концентрации углекислого газа в мировой атмосфере за всю историю наблюдений.

Средняя глобальная концентрация углекислого газа в марте 2024 года была на 4,7 миллионной доли выше по сравнению с мартом прошлого года, что является рекордным годовым увеличением уровня CO2.

Ученые отмечают, что этому росту способствовало климатическое явление Эль-Ниньо (колебание температуры мирового океана), которое в настоящее время ослабевает, а также продолжающееся увеличение выбросов парниковых газов в атмосферу из-за использования ископаемого топлива и вырубки лесов.

Ральф Килинг, директор программы CO2 в Океанографическом институте, отметил, что ученые бьют тревогу не только из-за концентрации CO2, но и из-за скорости роста концентрации углекислого газа в атмосфере.

Данные о глобальных показаниях CO2 собираются на станции, расположенной на вулкане Мауна-Лоа на Гавайях. Измерения начались в 1958 году под руководством отца Килинга, Чарльза. С тех пор концентрация CO2 увеличивается ежегодно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2098157-uchenye-predupredili-o-rekordnom-uvelichenii-urovnya-co2-v-mire/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.