Ученые: Использование газовых плит может быть опасно из-за диоксида азота

Ученые из США заявили, что использование газовых плит приводит к увеличению концентрации диоксида азота до уровней, которые превышают рекомендации ВОЗ, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно докладу, опубликованному в журнале Science Advances, воздействие газовых плит негативно сказывается на жителях США с низким уровнем доходов.

Приборы, использующие газ и пропан, повышают среднюю концентрацию вредного загрязняющего вещества, известного как NO2, до 75% от стандарта ВОЗ.

Это означает, что даже если человек избегает воздействия диоксида азота из выхлопных газов, электростанций или других источников, готовя на газовой плите, он всё равно вдыхает три четверти объема диоксида озота, считающегося безопасным пределом.

"Когда вы используете газовую плиту, вы сжигаете ископаемое топливо непосредственно дома. Вентиляция помогает, но это несовершенное решение, и в конечном итоге лучший способ — избавиться от данного источника загрязнения", — отметил Яннаи Каштан, ведущий автор исследования и кандидат наук в Стэнфордском университете.