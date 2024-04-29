Спутник японской компании смог обнаружить космической мусор 15-летней давности

Спутник японской компании Astroscale отследил кусок космического мусора 15-летней давности и сделал его снимок с близкого расстояния, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Объект представляет собой выброшенный сегмент ракеты размером примерно 11 на 4 метра и массой три тонны. Впервые космической компании удалось обнаружить такой большой кусок космического мусора.

Astroscale развивает бизнес, который предлагает другим космическим компаниям удалять с орбиты лишнее оборудование и космический мусор.

При этом текущая миссия заключается в тестировании датчиков и программного обеспечения, необходимых для безопасных операций сближения. В ближайшие несколько лет должны быть предприняты решительные усилия по борьбе с космическим мусором.

Проблема орбитального мусора и устойчивого использования космоса сейчас становится острой темой.

С начала космической эры в 1957 году в космосе скопились миллионы предметов технообломков — от частиц краски до заброшенных верхних ступеней ракет, подобных той, которую сфотографировал спутник Astroscale.