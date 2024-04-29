Спутник японской компании смог обнаружить космической мусор 15-летней давности
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Спутник японской компании Astroscale отследил кусок космического мусора 15-летней давности и сделал его снимок с близкого расстояния, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.
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Объект представляет собой выброшенный сегмент ракеты размером примерно 11 на 4 метра и массой три тонны. Впервые космической компании удалось обнаружить такой большой кусок космического мусора.
Astroscale развивает бизнес, который предлагает другим космическим компаниям удалять с орбиты лишнее оборудование и космический мусор.
При этом текущая миссия заключается в тестировании датчиков и программного обеспечения, необходимых для безопасных операций сближения. В ближайшие несколько лет должны быть предприняты решительные усилия по борьбе с космическим мусором.
Проблема орбитального мусора и устойчивого использования космоса сейчас становится острой темой.
С начала космической эры в 1957 году в космосе скопились миллионы предметов технообломков — от частиц краски до заброшенных верхних ступеней ракет, подобных той, которую сфотографировал спутник Astroscale.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2092847-sputnik-yaponskoy-kompanii-smog-obnaruzhit-kosmicheskoy-musor-15-letney-davnosti/